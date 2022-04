'Nació(n) Panamá', una recopilación de nuestra historia

Uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, el Canal de Panamá, ha sido la fuente de inspiración de Percy Núñez Jáuregui, cardiólogo de profesión e historiador aficionado, para escribir "Nació(n) Panamá".

Como aficionado a la historia canalera durante la pandemia de la covid-19 Núñez Jáuregui se propuso presentar un documento con la secuencia histórica de la unión entre los grandes mares y su estrecha relación con nuestra identidad y origen como nación.

"Nació(n) Panamá" es una invitación a conocer el caudal de personajes, eventos, intrigas, errores y aciertos que a lo largo de quinientos años han desembocado en nuestra situación actual: ser un punto de tránsito esencial para la comunicación y el comercio mundial.

El geógrafo e historiador Omar Jaén Suárez, quien además escribió el prólogo de "Nació(n) Panamá", indica que la obra de Núñez Jáuregui representa una importante contribución a nuestra conciencia como nación, traza el pasado y arroja luces de cómo enfrentar los desafíos actuales y los de las décadas venideras.

Considera que el autor "nos brinda una obra didáctica, docente, que deberá ilustrar y hasta iluminar a todos los que nos interesamos en uno de los más importantes estrechos marítimos del mundo".

"Nació(n) Panamá" fue presentado en un formato híbrido, tanto presencial como virtual, por el Dr. Carlos Guevara Mann, profesor de Ciencias Políticas en Florida State University en Panamá.

El escenario para la presentación de esta obra fue el Museo del Canal Interoceánico de Panamá el pasado 5 de marzo. Su directora ejecutiva, Elizabeth González agradeció, durante su intervención, al galeno por escoger al museo para el lanzamiento de su obra, ya que la galería no solo tiene como misión salvaguardar el patrimonio histórico de Panamá y su Canal sino también ser una plataforma en el que se promueva la cultura el arte, el talento nacional y la literatura.

"Es para nosotros un verdadero placer ser la sede donde se comparte esta recopilación de nuestra historia, en la que el Canal juega un papel importantísimo en nuestra identidad como panameños…", expresó González.

Durante su intervención, Núñez Jáuregui manifestó sus agradecimientos y la satisfacción que le generó contar con la ayuda de Omar Jaén Suárez, no solo escribió el prólogo, realizó una revisión y corrección del libro.

"El hecho de que Omar, una persona de su talla profesional, se haya dignado escribir el prólogo de un libro de historia de un aficionado, porque yo no soy historiador, es algo que me complace enormemente y que me sugiere que el libro puede ser de alguna utilidad para la docencia en el futuro", añadió el autor del libro.

