'La Bibi', la representación de una 'verdadera influencer'

En una época en la que algunos viven de apariencias y en la que solo muestran una parte selectiva de su vida real, Vianeth Carrillo, conocida como "La Bibi", ha sido fiel a su esencia y ha seguido el consejo de su papá, se ha mantenido humilde.

En las redes sociales de "La Bibi" no verá algo que ella no es, no vive de engaños y no tiene reparos en mostrar su realidad. Es una mujer que no le tiene miedo al trabajo y es madre, ama de casa, esposa e hija.

Orman Innis, locutor y productor de televisión, dijo recientemente que "La Bibi" es una "verdadera influencer" y que ella sí merece ser premiada porque influye de forma positiva. Respecto a esto, modestamente Carrillo aseguró que no se considera una influencer porque es una persona "común" y "normal" que trabaja en la televisión y que cuando se apagan las cámaras sigue con su día a día.

Las palabras de Innis no cayeron en saco roto, puesto que muchos coinciden en que "La Bibi" es la representación de la perseverancia e inspiración para aquellos que están luchando por mantener en pie su emprendimiento.

Desde hace varios años, "La Bibi" empezó un negocio de ventas de comidas, el cual con sus aciertos y desaciertos ha ido evolucionando y simultáneamente ella ha crecido también. Aprendió de sus errores, de que las cosas no se dan de ya para ya y en quiénes puede o no confiar.

"La Bibi", además de trabajar en la televisión nacional, se dedica a la venta de sous con su emprendimiento "El Dembow del West" y con el cual retomó hace como tres meses la venta de comida.

Junto a su esposo, quien la ha animado a ser constante, han sacado adelante el negocio, empezaron con una mesa y un mantel negro, en La Arboleda (La Chorrera), bajo la lluvia e intenso sol, y en la actualidad ya cuenta con un spot personalizado.

Contó a Panamá América que por ahora solo se están enfocando en los sous e incluso tiene una versión de rabito de puerco que se ha vuelto muy popular.

Televisión

En los últimos años a "La Bibi" se le han presentado algunas oportunidades en TVN, participó en La Máscara. Empezó haciendo redes, luego en 2023, fue el personaje Piggy Pop y en la reciente edición fue parte del equipo de producción, donde se ganó el corazón de todos y conocieron la autenticidad de Vianeth Carrillo.

"La Bibi" tiene más de una década de presencia en la televisión nacional, recordó que empezó en el programa el Reventón Pub Bar de Eloy Pincay, por las pantallas de Telemetro, por lo tanto, está agradecida con los dos canales de televisión y espera estar próximamente en algún proyecto.