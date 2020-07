La cantante Erika Ender presenta el sencillo 'Darnos un día'

La cantante y compositora panameña, Erika Ender estrenó su nuevo sencillo "Darnos un día", de una forma innovadora.

Esta canción la presenta como el primer episodio de "MP3-45", su nuevo álbum.

Erika Ender denomina toda esta propuesta como "la serie musical", que consta de videos musicales en serie, ilustran momentos hechos canción que conforman su vida, mismos que compartirá mes a mes, con sus seguidores.

Se irán develando temas del álbum paulatinamente, hasta el 13 de noviembre, en el que será presentado en su totalidad bajo el sello BMG.

Escrito por Erika Ender y Jorge Luis Piloto, "Darnos un día"/ "Day Off" (versión en inglés escrita por Ender, Piloto y Marty James) se desprende de "MP3-45", tras la gran acogida de "Cosas Que Echo de Menos"/"Back To The Basics" (versión en inglés), canción que insta a que volvamos al amor y a los sentimientos reales, se lee en un comunicado.

Ender produjo el video junto al director Marcelo Martin con la dirección de fotografía de Fabian Alicastro, coprotagonizando junto al actor Christian Carabías la romántica historia ideada por Erika Ender, quien además estuvo a cargo del concepto y la dirección artística.

El álbum "MP3-45" es una serie musical de la vida de Erika Ender reflejada y contada en música.

"MP3-45" es un viaje en la evolución, a través del bagaje cultural y musical de Erika Ender que realza e ilumina cada lado de la cantautora. Suma la multiculturalidad de Erika, la música con la que creció y que la hizo la artista y compositora que es.

Incluye tres covers que marcaron su vida y seis canciones inéditas que cuentan momentos importantes de su vida. Cada una de sus canciones tendrá un video musical que ilustrará esos momentos.

Son nueve episodios convertidos en canción, representando dos épocas, que muestran sus raíces, orígenes y evolución en un concepto. . . 45 representa "la Erika clásica" (Lado B/Covers), que recopila tres regrabaciones de temas de vinilos, favoritos de su infancia. Mientras que MP3 consta de seis temas inéditos (Lado A/Temas Originales).

