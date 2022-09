'La Chica Salvaje', una historia entre el amor y la supervivencia

Para aquellos amantes del séptimo arte le contamos una de las cintas que llegó al país es "La Chica Salvaje".

Esta cinta es la adaptación al cine de la novela superventas de Delia Owens.

"La Chica Salvaje" cuenta la historia de Kya (Daisy Edgar-Jones), una niña abandonada que se crió sola en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte hasta la edad adulta, tal como se lee en la sinopsis.

Por años, los rumores de la "Chica del pantano" rondaron a Barkley Cove, aislando a la astuta y resistente Kya de su comunidad. Atraída por dos jóvenes de la ciudad, Kya se abre a un mundo nuevo y sorprendente, pero cuando encuentran a uno de ellos muerto, la comunidad inmediatamente la señala a ella como la principal sospechosa.

¿Qué ocurre? A medida que se desarrolla el caso, lo que realmente sucedió se vuelve cada vez más confuso y amenaza con desenterrar los muchos secretos que yacen en el pantano.

Elenco y más

En una cinta protagonizada por Daisy Edgar-Jones ("Normal People', 'Fresh"), con Taylor John Smith ("Heridas abiertas") como Tate Walker, Harris Dickinson ("The King's Man: La primera misión") como Chase Andrews, Michael Hyatt ('Snowfall') como Mabel, Sterling Macer, Jr. ("Double Down") como Jumpin y David Strathairn ("Nomadland") como Tom Milton. Olivia Newman ('First Match') se encarga de la dirección, con guion adaptado de Lucy Alibar ('Bestias del Sur Salvaje').

"La Chica Salvaje" , de 3000 Pictures, está producida por Reese Witherspoon, a través de su productora Hello Sunshine, y Lauren Neustadter.

Comentarios

La cinta ya ha llamado la atención de los cinéfilos, quienes no han dudado en dejar sus comentarios.

Por ejemplo, Owen Gleiberman de "Variety", dijo: "Un misterio tan oscuro como romántico (...) Su final es genuinamente asombroso y aunque no me atrevo a revelarlo, solo diré que esta es una película que tiene el mismo coraje que su espíritu inadaptado".

Pero, si quiere conocer más y dar su propia calificación, ya puede ir a las salas de cine locales.

