¡Cuidado!

Muy interesante el programa “Desde el Jorón”, es un tema cultural, que resalta las tradiciones y costumbres de nuestro país. Pero, todo iba bien hasta que vi a los cantadores de décima y al presentador solo con la mascarilla facial y no con el tapaboca. ¡Qué bárbaros! Felicito al guitarrista que sí la uso. ¡Señores! No bajen la guardia, el peligro continúa. ¡Ojo!

Guapa

Oye, más guapa que de costumbre se está viendo Natalie Harris. Sus “outfits” son sencillos, pero hermosos y le quedan muy bonitos. Su maquillaje también, sobrio, muy linda. Siempre lo he dicho, a veces menos es más. No sé por qué algunas presentadores salen como disfrazadas, ¡santo Dios! y creen que se ven bonitas, y a veces no es así.

La felicito Natalie.

¡Qué interesante!

Se ve muy interesante el “show” “Mi familia cocina pritty”, que al parecer va a presentar el “chef” Alexis Sitton. Eso sí, no vayan a escoger a los participantes por amiguismo, que eso sí sería feo. Deben seleccionarlos por su buena sazón y creatividad. Estaré pendiente, ya que suena muy atractiva esta iniciativa. Estos son los temas que deben explotar más en la televisión.