Mira tú...

Para ser sincera, no se oye mal el tema “Juntos los dos” de Liz Baila. Sin embargo, en esos videos musicales puede pasar de todo, yo prefiero escucharla a capela y ahí doy mi opinión real. Casos se han visto, no digo que sea este, pero uno nunca sabe. Es que tantos “influencers” cantantes me empiezan a asustar. Están saliendo de todos lados, algo no me cuadra.

Nadie sabe...

La gente se burló de Barceló porque le escribió a 6ix9ine para grabar una canción y qué tal si por esas cosas de la vida y en medio del relajo, el artista le responde. Nadie sabe, la “suerte es loca y a cualquiera...”. Claro, a mí al igual que cientos de personas me causó gracia el “chiste” de Barceló, pero pueda que tenga una respuesta, nunca se sabe en estos casos.

¡Ay no!

No Delyanne, no tenía por qué volver a cocinar el hígado, si usted lo había hecho así, esa era su receta. La gente siempre va a molestar. Además, para gustos los colores, como dicen por ahí. Si alguien lo quiere con pellejo, que se lo haga así, pero, de lo contrario que se lo quite. “Mijita”, era su receta. No ande complaciendo a sus “haters”, deje que se muerdan la lengua solos.