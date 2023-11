¿Y entonces?

Si Delany Precilla y su esposo la están pasando bien en Miami, cuál es el problema. Vi que le tiraron “hate”, porque la pareja estuvo en “Telemundo”. ¡Ay no! Ya déjenlos por allá en su nueva vida. Sí, yo sé que fueron botellas, pero qué vamos hacer, ya ellos gozaron esos jugosos salarios que les dio por un tiempo el Gobierno. No podemos hacer nada. ¡Qué sean felices!

Pereza

¡Ay no! Jacky Guzmán se ve muy linda y todo con su panza de embarazo, pero confieso que ya me está cansando. La “mijita” todo lo comparte, tampoco así, ya me aburre. Sí, ya sé que me dirán que si no me gusta que no la vea, pero, es inevitable, me salen sus publicaciones. Después se enoja porque andan hablando de ella, entonces, no dé material. Solo es un consejo.

No me gusta...

La nueva canción de Miguel Melfi no me atrae para nada. Sí, al tema “Millonario” no le veo nada de interesante. Esas historias de la pobre y el rico, o a la inversa, ya aburren. Digo, pueda que Miguel tenga su grupito fans de sus canciones, pero para mí nada qué ver. No obstante, voy a seguir escuchándola a ver si me convence más adelante. Usted siga, no se desanime.