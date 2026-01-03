El próximo 8 de enero, se estrenará en Cinépolis Centroamérica, incluyendo las salas de Panamá, "La Infiltrada", dirigida por Arantxa Echevarrí, un "thriller veraz" sobre una mujer policía que se camufló en la banda terrorista ETA.

La heroína infiltrada bajo el seudónimo de Aranzazu Berradre, interpretada por la actriz Carolina Yuste, renuncia a su identidad, familia y vida normal para convivir con terroristas y con el constante temor de ser descubierta.

El personaje de Yuste, que estuvo infiltrada por ocho años y que su misión culminó con la desarticulación del Comando Donosti, es el pilar del largometraje, lleno de tensión y profundidad emocional.

En pantalla la acompaña Luis Tosar como su superior de la policía y su único contacto con la realidad. Este se respalda en la idea de que solo desde la brutalidad se combate a los brutos y es uno de los cuatro personajes que sirven para entretejer la trama.

El terrorista subordinado, más humanizado (Iñigo Gastesi), y el terrorista cabecilla, que se hace fuerte en su condición de bestia masculina (Diego Anido), son los otros dos personajes sobre los cuales se construye la historia en dos contextos: el policial y el terrorista.

Recepción

"La Infiltrada" está basada en una historia real y es uno de los éxitos más recientes del cine español. Se estrenó en 2024, y es uno de los títulos dirigidos por una mujer más visto y taquillero de los últimos 40 años.

La cinta española de thriller y drama, con guion de Arantxa Echevarría, Amelia Mora, sobre una idea de María Luisa Gutiérrez (basada en hechos reales), ganó en dos de las trece nominaciones que tuvo en los Premios Goya 2025: "Mejor película" y "Mejor actriz" (Carolina Yuste).'



"La infiltrada"



2024.



118 minutos.



Arantxa Echevarría



Arantxa Echevarría, Amelia



Carolina Yuste, Luis Tosar,



Fernando Velázquez.

Asimismo, ha recibido elogios por su tensión constante, su realismo y por no blanquear en absoluto la violencia de ETA.