La Ley y el Orden: UVE agrega un toque latino

La temporada 26 de La “Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE)”- que se puede ver por las pantallas de Universal+ - marca la llegada de un nuevo rostro: Juliana Aidén Martínez, quien da vida a la Detective Kate Silva.

Durante una entrevista con este medio, la actriz colombo-estadounidense describe a su personaje como una profesional con raíces policiales y un pasado misterioso.



Martinez, además, confiesa que creció viendo la serie: “Mis amigas y yo admirábamos a Mariska Hargitay. Su personaje, Olivia Benson, es muy inteligente… ¡Nunca imaginé trabajar junto a ella!”.



Adentrándose un poco más en su personaje, adelanta que llega a la UVE tras dos años en homicidios de Brooklyn. “Es una mujer decidida e inteligente, y busca crecer tanto profesional como personalmente. Y tiene un gran sentido de justicia. Aunque hay secretos por revelar”, comenta, para mantener a los fanes al tanto de la trama.



Con experiencia en producciones como “The Blacklist” y “Griselda”, Martínez destaca el sello de la franquicia: “Es una serie arraigada en la cultura estadounidense, con un enfoque crudo pero esperanzador” y resalta la diversidad del elenco actual: “Trabajar con Ice T, Mariska y Daniel Pisano (con quien hablo en español) es un privilegio”.



El costo emocional de buscar justicia



Interpretar casos de abuso infantil y violencia de género no ha sido fácil. “Es muy fuerte porque las historias que se cuentan en la serie son historias que se reflejan en historias reales, historias que salen en las noticias. Esto afectó mi salud mental y emocional”, expresó la actriz, agregando que también lo tomó como un reto, porque necesitaba contrarrestar ese malestar emocional una vez que terminaba las grabaciones.



“Son historias duras, pero cada episodio termina con esperanza y justicia… eso me da paz”, confiesa.