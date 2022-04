La madurez de Jennifer Garner, llega a sus 50 años

Jennifer Garner nació el 17 de abril de 1972, en Houston, en Texas, aunque tanto ella como sus hermanas crecieron en Charleston, West Virginia. "No estábamos criando una `celebrity; estábamos creando una hija", dijo su madre, Patricia, en 2015 a Southern Living, sobre la infancia de la actriz. "Me siento muy afortunada de haber crecido en un lugar donde las personas se cuidan entre sí", dijo, por su parte, Garner. "La comunidad es lo que más anhelan las personas, y es difícil de conseguir".

"Mis padres son simplemente la sal de la tierra", dijo Garner sobre Patricia y William, profesora e ingeniero, respectivamente, en el programa Tell Me More With Kelly Corrigan, según recogieron diversos medios. "Mi madre era tan pobre que es increíble que haya logrado irse. De hecho, cuando me mudé a Nueva York después de la universidad, mi mamá dijo: 'Jennifer, no importa lo que hagas, no será tan importante como fue para mí dejar aquella granja'", recordó la actriz.

De las tres hermanas Garner, la actriz es la mediana. Una experiencia definitoria para ella. "Ser la hermana del medio de estas tres niñas es la relación que me define más que cualquier otra cosa", dijo a Southern Living. "Más que ser la madre de mis hijos, más que ser la esposa de mi marido, soy, ante todo, la chica Garner del medio".

Tras acabar el instituto, Garner se matriculó en Denison University para estudiar Química. "Siempre me gustó actuar y agoté todas las oportunidades que mi ciudad natal tenía que ofrecer. Nunca pensé que se convertiría en algo más que un pasatiempo para mí y, cuando comencé la universidad, estudiaba química", escribió la actriz en Oprah Magazine. "Estaba muy emocionada de que hubiera una clase de actuación para principiantes, así que me inscribí".

La obra "Crimes of the Heart", dijo, fue la primera que leyó con la que se identificó por completo, y quiso interpretar a una de las chicas de la historia. "Cambié mi especialidad a teatro justo después de eso", relató.

A mediados de los noventa, fue consiguiendo papeles en series televisivas y películas, encadenando unos con otros hasta que su participación en la serie "Felicity", de J.J. Abrams, le abrió las puertas a protagonizar "Alias", del mismo creador, en 2001, que le dio el empujón final a la fama.

"Yo era muy sureña y obsequiosa. Y necesitaba un poco de arrogancia", dijo Garner a The Hollywood Reporter el año pasado sobre el efecto de interpretar a Sydney Bristow, la protagonista de la serie. "Ella estaba aprendiendo idiomas, escalando edificios y luchando con músculos que no sé si había usado antes y estaba orgullosa de sus moretones", dijo Abrams a la revista.

Un año antes, había sido parte del reparto de "Dude, Where's My Car?"; en 2001, estrenó "Pearl Harbor" y a estas dos cintas siguieron "Catch Me If You Can", en 2002; "Daredevil", en 2003; "Elektra", en 2005, y "Juno", en 2007, entre otros. La serie "Alias", emitió su última temporada en 2006.

La actriz tiene un su haber un Golden Globe, ganado en 2002 por su interpretación en "Alias". "He dicho muchas veces a J.J. Abrams, el creador del programa, que no sabía por qué me habías escogido para este papel, no sabía por qué pensaste que podía hacerlo… Sé que estuve bien en 'Dude, Where's My Car?', pero ¿de verdad?", dijo divertida al recibir el galardón. "No puedo agradecerte lo suficiente por creer en mí y luchar por mí y escribir lo que escribes".

Garner ha sido nominada otras tres veces a los Globos de Oro, todas por "Alias", y en cuatro ocasiones a los Emmy, también por el mismo trabajo. La filmografía de la actriz estadounidense se completa con otras películas como "Dallas Buyers Club", de 2013; "Danny Collins", de 2015; "Love, Simon", de 2018, y "Yes Day", de 2021, entre otras.

En cuanto a su vida personal, Garner ha estado casada en dos ocasiones. La primera, con el también actor Scott Foley. Dos años después, Garner contrajo matrimonio con otro compañero de profesión, Ben Affleck. La relación, durante la que tuvieron tres hijos, finalizó oficialmente con la petición de divorcio en 2017.

