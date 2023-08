'La Patrona', criticada por publicar video de Miah Catalina

¡Otro problema familia! Algunos usuarios de Instagram amenazan con dejar de seguir a Sandra Sandoval luego de que esta subiera un videoclip de Miah Catalina a su perfil.

La tipiquera ha estado compartiendo en su perfil los videos de aquellas personas que se están gozando su más reciente estreno llamado “La va a dejar”, sin embargo, para algunos no fue de su agrado que reposteara el de la creadora de contenido para OnlyFans.

En la publicación “La Gallina Fina”, como se le conoce a Sandoval, le agradeció a Miah Catalina la colaboración a la pieza. “Gracias mi reina”, escribió la tipiquera.

En la sección de comentarios los seguidores de Sandoval se hicieron sentir, entre los más de 900 comentarios hay varios en los que algunos expresaron su descontento con la publicación.

“Sandra, Sandra, no busques que te deje de seguir, subiendo estas…”, “Que lastima, tantos niños que siguen a Sandra, debe tener más cuidado con lo que sube”, “Tanta gente buena y vas a subir a ese hombre, parece que te gusta lo disfuncional” y “Como se perdió esta sociedad al ritmo de la decadencia”, son algunos de los comentarios.

Respecto a las críticas, Sandoval no se ha pronunciado, no obstante, hay un grupo que se ha gozado los comentarios: “Casi me ahogo leyendo los comentarios”, “Como gozo con los comentarios” y “jajaja, a él le gusta hacer esta vaina para que uno comente”.

Por otra parte, los comentarios donde se hace énfasis en que Miah Catalina es una chica transgénero también estuvieron presentes e incluso algunos optaron por hacerlo de una forma cómica.

“Y el gajo de aguacate allí pega’o...”, “Tiene más chácara que un chivo”, “En México tienen a Wendy nosotros tenemos a Mia”, “Al gajo de ciruela voy” y “Se le aflojó el kotex”, son algunos de los comentarios.

Estreno

“La va a dejar” se estrenó hace cuatro días, acumula más de 59 mil reproducciones en Youtube y está en la posición número cuatro de las tendencias en la plataforma.

El videoclip tiene más de mil “me gusta” y más de 100 comentarios.

