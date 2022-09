'La Sirenita': ¿Está inspirada en una trágica historia real de una pareja homosexual?

La nueva versión de la película "La Sirenita" sigue desatando polémica en personas que aún están en desacuerdo con la protagonista Halle Bailey, de desendencia afroamericana quien le estaría dando vida a el papel de Ariel.

Sin embargo, muchos desconocen la supuesta historia que la inspiró. Y es que resulta que esta obra de Hans Christian Andersen cuenta su propia historia tras presuntamente haberse enamorado de un hombre, amor que no fue correspondido.

Fue a través de la cuenta de TikTok de la usuaria nena monstruo en donde se dio a conocer la historia que inspiró al escritor Hans Christian Andersen para crear "La Sirenita", algo que sin duda desconcertará a aquellas personas conservadoras.

Hans Christian Andersen escribió "La Sirenita" como reflejo de una relación homosexual imposible. Un amor entre dos hombres que tuvo un desenlace muy trágico y desgraciado debido a la época en la que se vivió.

En la cinta animada Ariel, una sirena, se enamora perdidamente del príncipe Eric y solo dando su voz a cambio puede convertirse en ser humano para poder estar junto a él. Finalmente, a pesar de las dificultades que les pone en el camino, la gran villana del film (Úrsula), los protagonistas logran vivir un amor libre. Un hecho que queda muy lejos de la obra real y es que el mundo real, es más cruel que la fantasía.

Según explicó la tiktoker, el escritor se enamoró del hijo de un director de teatro de nombre Edvard Collin, a quien conoció en Copenhague.

“Empezó como una amistad un poco bizarra, hasta que este señor le dice a Anderson "espérame tantito, sabes qué, me da un poco de pena que me vean contigo, sabes qué, me voy a casar". El corazón de Andersen, se rompió y así se me va a una isla y empieza a escribir 'La Sirenita”, indicó la tiktoker.

Finalmente, la tiktoker reveló que esta historia real tiene referencias en "La Sirenita" bajo los siguientes temas:

“El amor no correspondido, la bisexualidad de Hans Christian Andersen representado en una sirena; y él viviendo en las profundidades del mar, mientras que él andaba bien casado afuera”, dijo.

Fue el historiador Rictor Norton, con su libro "My Dear Boy: Gay Love Through The Centuries", el que desveló la verdadera historia que escondía el cuento de Andersen, gracias a la correspondencia original que consiguió del autor.

