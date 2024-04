'La sociedad de la nieve', segundo filme de habla no inglesa más vista en Netflix

'La sociedad de la nieve', del director español Juan Antonio Bayona, se convirtió en la segunda película de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix, con 98,5 millones de reproducciones, informó este jueves la plataforma de 'streaming'.



La empresa destacó que el filme ganó 12 premios Goya de España, más que ningún otra película en dos décadas.



'La sociedad de la nieve' solo está superada por la noruega 'Troll', con 103 millones de visualizaciones.



Netflix también subrayó los buenos resultados de la segunda temporada de la serie producida en España 'Machos alfa', con 8,1 millones de proyecciones en el primer trimestre de este año.



La película de Netflix con más vistas en el informe trimestral es 'Damsel', con Millie Bobby Brown, que acumuló 123,9 millones, seguida por 'Lift', con Kevin Hart, con 113 millones.



Otro éxito fue el documental 'The Greatest Night in Pop' (que narra la creación de la canción 'We Are the World' en 1985), con 23,6 millones.



Por otra parte, el drama 'Griselda', protagonizado por Sofía Vergara, tuvo 66,4 millones de visionados en el primer trimestre, mientras que '3 Body Problem' (la serie más cara hasta el momento de la plataforma) obtuvo 39,7 millones.



'Avatar: The Last Airbender' registró 63,8 millones, la serie 'American Nightmare', basada en un hecho real, consiguió 50,2 millones, y 'Dave Chapelle: The Dreamer' sumó 18,4 millones de visualizaciones.

