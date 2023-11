La vida sexual de los panameños

Una reciente actualización del estudio "Infidelidad y evolución de las relaciones no monógamas en Latinoamérica" reveló que los "panameños no tienen una vida sexual plena", sin embargo, están satisfechos con sus relaciones estables.

El estudio concluyó que un 25% de los panameños está conforme con su vida sexual y solo un 30% la describe como "plena y feliz", mientras que un 45% afirmó que es "infeliz".

De acuerdo a estos datos, obtenidos por la consultora Dive Marketing para Gleeden (plataforma de citas extramaritales), los panameños están más satisfechos con sus relaciones estables que con su vida sexual

El 60% de los que participaron en el estudio afirmó que están felices con su relación de pareja, lo que se traduce en que el sexo no es el principal factor que valoran para que el vínculo funcione, toman en consideración otros factores.

Mariona Gabarra, sexóloga, analizó estos datos y explicó algunos puntos al respecto, aseguró que tradicionalmente, se asumía que cuando una pareja llevaba mucho tiempo junta la parte pasional disminuye o las personas se aferran a relaciones donde no son felices y sexualidad no funciona, pero esto ha ido cambiado, se ha avanzado a una sociedad más liberal.

La mujer no ve como una prioridad tener un esposo o una familia, en cambio buscan crecer como persona, no obstante, Gabarra hace hincapié en que se ha ido al extremo opuesto, se cree que con las relaciones cortas se puede tener una vida sexual más satisfactoria, lo cual no es así.

"(…) "Hoy día podemos observar que, en general, las relaciones son menos estables y hay mucho más sexo esporádico, pero, como las personas siguen sin tener una buena educación sexual, no saben disfrutar del sexo, ni en pareja ni en relaciones esporádicas", argumentó, vía e-mail, la especialista.

Es común que en las relaciones estables la vida sexual se vaya apagando debido a la rutina, por lo tanto, se debe buscar una solución o ayuda como se hace en otras áreas de la salud.

"En el campo sexual nadie nos ha enseñado a mantener la pasión, la chispa, pero poder, se puede… Mi gran consejo… es la educación sexual, las terapias de pareja en cuanto aparece el primer bache. Solo de esta manera, podremos conseguir una vida sexual plena y feliz tanto con la pareja estable como con relaciones esporádicas", finalizó la especialista.