Lady Gaga anuncia un nuevo disco inspirado en 'Joker: Folie à Deux'

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga anunció este martes el lanzamiento el viernes de un nuevo disco, 'Harlequin', inspirado en 'Joker: Folie à Deux', la película que protagoniza junto a Joaquin Phoenix.



La intérprete dio la sorpresa en su cuenta de Instagram con un breve mensaje en el que adelantó el nombre y la fecha.



El nuevo álbum se puede encargar ya por 33 dólares e incluye 13 temas, entre ellos 'The Joker', 'Folie à Deux' o 'That's entertainment'. Su página web advierte que la compra está limitada a cuatro unidades por persona.



La secuela del filme 'Joker', dirigida por Todd Phillips y en la que ella interpreta a Harley Quinn, se presentó en el pasado festival de Venecia. Aunque contiene números musicales, tanto los productores como los actores habían rechazado calificar la cinta como un musical.



"La música es una manera de dar a los personajes una forma de expresarse porque el diálogo no era suficiente", dijo a la prensa la cantante.



Su último álbum, 'Chromatica', se lanzó en mayo de 2020, pero en 2021 lanzó junto a Tony Bennett el disco 'Love for sale'.



La compositora aprovechó su paso por Venecia para anunciar que en octubre iba a lanzar un nuevo sencillo, adelanto del que será su séptimo disco de estudio, previsto para febrero de 2025. No obstante, la revista Vogue había publicado que estaba trabajando también en un proyecto sorpresa.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!