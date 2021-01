Lady Gaga y Jennifer López participarán en la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos

Ya falta menos para la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos y todo está listo para este evento.

Como reportan medios internacionales el acto contará con la participación de estrellas estadounidenses.

El evento del próximo miércoles en el que Biden, de 78 años, y Kamala Harris, de 56, asumirán los cargos de presidente y vicepresidente de Estados Unidos, contará con las actuaciones de dos grandes de la música, como son Lady Gaga y Jennifer Lopez, es lo que han anunciado hasta el momento.

Según anunció en un escrito La Vanguardia, el guion de la gala compartido por el Comité Inaugural oficial ha revelado que Gaga cantará el himno nacional mientras que la artista del Bronx realizará una performance musical.

Estas artistas, sin duda, contrastan con la elección de Donald Trump en la anterior toma de posesión a este cargo. ¿Por qué? En 2017 fue una joven soprano de 16 años llamada Jackie Evancho quien se encargó de interpretar el himno nacional del país, se lee en el escrito.

Recordemos que Jennifer López celebró la noticia en su cuenta de Twitter, compartiendo una foto de sí misma con el anuncio junto a emojis de corazones rojos, blancos y azules y la etiqueta #Inauguration2021.

En tanto, Lady Gaga compartió una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con “Joe” rodeado por un corazón.

Al pie de la imagen escribió: "Me siento profundamente honrada de unirme a @BidenInaugural el 20 de enero para cantar el Himno Nacional y celebrar la histórica inauguración de JoeBiden y KamalaHarris!”.

Tanto Lay Gagy como Jennifer López habían mostrado su apoyo a Biden durante la campaña.

El resto de la lista de partícipes en el acto de toma de posesión lo forman el padre Leo O'Donovan y el reverendo Dr. Silvester Beaman quienes ofrecerían una plegaria; Andrea Hall, que dirigiría el Juramento a la Bandera; y Amanda Gorman, realizaría una lectura de poesía.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here!



Invocation - Fr. Leo O’Donovan

Pledge of Allegiance - Andrea Hall

National Anthem - @ladygaga

Poetry Reading - Amanda Gorman

Musical Performance - @JLo

Benediction - Rev. Dr. Silvester Beaman— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 14, 2021