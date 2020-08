Lady Gaga recuerda un momento gracioso junto a Ariana Grande

La polémica cantante Lady Gaga recordó junto a su amiga Ariana Grande, el arañazo que le dio a la joven mientras ensayaban la coreografía del video clip del tema "Rain on me".

La artista neoyorkina quiso compartir en su perfil de Instagram el divertido momento en que por accidente dejó marcadas sus uñas en el ojo de Ariana, quien se ve que va corriendo para que le curen la lesión, se lee en Telemundo.

En tanto, Lady Gaga corre tras ella, porque quiere auxiliar a su amiga.

"Haz caso a tu madre", dice Lady Gaga al ver que la cantante lesionada no para de intentar librarse de ella, los40.com

"Vamos, si tan solo eres unos días mayor que yo", responde Ariana mientras todos los presentes no pueden contener las risas.

A simple vista parece un video chistoso, porque ambas chicas corren como si les hubiese ocurrido algo más trágico.

El tema "Rain on me" se estrenó el pasado mes de mayo, y ha conseguido ya casi 200 millones de reproducciones, algo que ambas han celebrado por su exitosa colaboración.

"Rain On Me", canción que comparte con Ariana Grande, se ha consagrado como uno de los grandes hits de este año y su vídeo uno de los más aplaudidos del momento con más de 170 millones de visualizaciones en YouTube, se lee en los40.com

También, por si eso fuera poco, la estética futurista y las coreografías de Lady Gaga y Ariana Grande le han valido a este clip un total de siete nominaciones a los MTV VMAS 2020, entre las que se encuentran categorías tan reseñables como Vídeo del año, Canción del año, Mejor colaboración o Mejor Vídeo Pop.

Un videoclip en el que Lady Gaga pretendía "celebrar a la mujer" y por lo que ha hecho de él una auténtica fiesta.

Eso sí, tan buenos resultados no se consiguen sin esfuerzo, algo que resulta evidente al ver el making-of de la grabación del clip que la intérprete de Judas ha compartido en su Instagram. Horas de ensayos, pruebas de vestuario y, en resumen muchas horas de trabajo para conseguir que Rain On Me sea uno de los clips del año.

