Larry King escribió su testamente a mano antes de morir

A menos de un mes de la muerte del famoso presentador Larry King se dio a conocer que escribió a mano sus testamentos antes de morir

La estrella de radio y televisión dejó una herencia por un valor aproximado de $2 millones para sus tres hijos que le sobreviven.

Larry King redactó sus últimas voluntades a mano, especificando que todo su dinero debería ser dividido en partes iguales entre sus hijos, según dio a conocer el sitio 'TMZ'.

En total, se estima que el presentador poseía una fortuna de 140 millones, tal como se lee en una nota de Telemundo.

Cabe señalar que los 2 millones de dólares para cada hijo que se mencionan en el testamento, no incluiría el dinero que pudiera haber puesto en fideicomisos, según apunta el citado medio.

Larry King escribió ese testamento el 17 de octubre de 2019, posterior a la muerte de sus hijos, y dos meses después de que solicitara el divorcio de su séptima esposa, Shawn King, quien no fue mencionada en el documento.

Su hijo Larry King Jr., intenta que la corte lo designe como administrador de la herencia, dado que el presentador todavía estaba en medio del divorcio cuando falleció el mes pasado, tras varias semanas ingresado en un hospital.

La celebridad se casó nada menos que ocho veces y tuvo cinco hijos. "Soy un buen padre, nada es mejor que la paternidad", declaró a la revista 'People' a principios de 2020.

"Todos los días me pellizco un poco. Mira en lo que he logrado convertirme. Si lo miras en general, he tenido una buena vida", agregó.

Días después de su muerte, Shawn Southwick, la que ya era la exesposa del locutor, confirmó que el cuerpo de King fue sepultado en una ceremonia "hermosa" e íntima a la que acudió su familia y en la que, como homenaje, todos usaron tirantes, la prenda característica que siempre usaba.