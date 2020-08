Las alegrías y retos de una novel escritora

Cuando Marian Ruiz era pequeña, las experiencias vividas en Gonzalo Vásquez, junto a su abuelo Pablo Murillo, tallaron recuerdos indelebles que fueron el motor de propulsión para lo que hoy es su primera novela: "La maldición de Gonzalo".

Ruiz, periodista de profesión, erigió durante los primeros meses del confinamiento por el coronavirus, con el bolígrafo, una idílica isla, donde su sueño de debutar como escritora se volvió realidad.

Las canchas, balones de fútbol, coberturas con protagonistas como Florentino Pérez y "El Pibe" Valderrama, para esta casa editorial, dieron paso a esa nueva faceta. La oportunidad de cubrir deportes para medios escritos fue, a su juicio, un trampolín para dar el paso.

"Era un anhelo de años que yacía dormido, pero despertó con el tiempo libre suficiente en casa, debido a la cuarentena por la COVID-19. Mi fuente de inspiración fue mi difunto abuelo, Pablo Murillo, a quien amé mucho", narra emocionada Ruiz.

Su alegría no es para menos, la semana entrante, concretamente a partir del 26 de agosto, su obra primogénita estará a disposición del público. Inicialmente se podrá adquirir a través de sus redes sociales (marian.ruiz.7965) para entrega a domicilio y posteriormente se venderá en librerías.

En cuanto a los desafíos, pasar de una orilla a otra no ha sido fácil, admite la novel escritora, de 30 años. El proceso, los trámites pueden ser agobiantes, pero en el camino halló manos amigas, que no le permitieron desistir.

"El desconocimiento del proceso fue un gran reto, no sabía qué más debía hacer aparte de escribir la novela. Pero gracias a la orientación del también escritor Miguel Esteban pude hacer lo debido. Le estoy muy agradecida. También le agradezco a Edilberto Castillo, mi esposo, porque me apoyó y alentó a seguir cuando creía que no lo lograría, además de ayudarme en todas las gestiones. Y sobre todas las cosas, a Dios", señala Ruiz.'

De momento, mientras cuenta las horas para compartir públicamente su obra, no pierde de mira un segundo trabajo literario, que en los siguientes meses también verá la luz.

Entre el suspenso y la incertidumbre

Ahora adentrémonos por los suaves caminos de arena de una isla llamada Gonzalo, escenario en el que se teje esta terrorífica historia.

En estas latitudes, vigiladas por el inmenso océano, mientras don Pablo lamenta la prematura muerte de su nieta Josefina, una maldición sobrenatural se ciñe sobre los habitantes del poblado.

Miedo, desesperación y expectativa persiguen entonces por años a los isleños. ¿Podrán superar esta maldición, cómo podrán librarse de ella, quién los ayudará a deshacer la penosa condena?

