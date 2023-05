'Las balas' del cine español en el Festival de Cannes

El estreno del "western gay" de Pedro Almodóvar, el retorno de Víctor Erice después de tres décadas, la inmersión de Pablo Berger en la animación y la selección de Elena Martín en la Quincena de Cineastas, encabezan la participación española en el Festival de Cannes, que comenzará el martes.

La puesta de largo de "Extraña forma de vida", un corto que supone la segunda obra de Almodóvar en inglés tras el corto "The human voice" (2020), tendrá lugar en La Croisette el miércoles próximo, con presencia del director manchego y parte del elenco que lideran el actor estadounidense Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal.

Su estreno se hará en las sesiones especiales fuera de competición, y según el delegado general del festival, Thierry Frémaux, son 30 minutos de cine "increíbles".

También dentro de las sesiones especiales se proyectará "Robot Dreams", el debut en la animación de Pablo Berger, seleccionada para la proyección destinada al público joven.

Esta cinta, que tendrá su primer pase el día 20, adapta una novela gráfica de Sara Varon que cuenta la historia de dos amigos, Robot y Dog, que se ven obligados a tomar caminos separados.

El turno de Erice con "Cerrar los Ojos" será dos días después, dentro de la sección Cannes Première, la misma que el año pasado fue plataforma de lanzamiento para el exitoso camino de "As bestas", de Rodrigo Sorogoyen.

En su cuarto largometraje en solitario como director y el primero tras un impás de 31 años, Erice llega acompañado por un elenco que cuenta en sus filas con José Coronado, María León, Ana Torrent y Soledad Villamil.

Elena Martín

Dentro de las secciones paralelas del festival, la rebautizada Quincena de Cineastas por motivos de inclusión (antes se denominaba Quincena de Realizadores) estrenará el segundo largometraje de Elena Martín Gimeno, "Creatura", el 20 de mayo dentro de su selección oficial.

El filme, rodado en catalán con un guión firmado por la propia Martín y Clara Roquet (directora de "Libertad"), narra el despertar sexual de una mujer y su reparto está encabezado por la propia realizadora, junto a Clàudia Dalmau y Mila Borràs, que encarnan el papel protagonista, Mila, con distintas edades.

La Quincena de Cineastas también tendrá otro componente español con la película "Bên trong vỏ kén vàng" ("Inside the Yellow Cocoon Shell"), ópera prima del vietnamita Pham Thien An y en cuya coproducción está embarcada la productora de Barcelona Fasten Films.

Por la Palma de Oro

El cine español no compite por la Palma de Oro de largometrajes, pero sí lo hará en la categoría de cortometrajes con "Aunque es de noche", de Guillermo García López, sobre la barriada de infraviviendas de la Cañada Real (Madrid).

Entre sus competidores estará "Nada de todo esto", un corto hispanoargentino dirigido por Patricio Martínez y Francisco Cantón.

La Semana de la Crítica también tendrá cortos españoles en busca de reconocimiento: "Contadores", de Irati Gorostidi Agirretxe, y la coproducción hispanocroata "Prava istina priče o šori" ("The Real Truth about the Fight"), de Andrea Slaviček.

Esta edición del Festival de Cannes no ha querido dejar pasar la ocasión de rendir un pequeño homenaje a Carlos Saura, fallecido en febrero pasado, con una proyección de remasterizada "Carmen" en su cine de la playa el 22 de mayo.

Como guinda, el Marché du Film del festival, la plataforma comercial que reúne en Cannes a los profesionales de la industria, contará con España como invitado de honor, el segundo país en tener este privilegio trasIndia en 2022.

La 76 edición del Festival de Cannes se desarrollará entre el 16 y el 27 de mayo con las nuevas películas de Wes Anderson, Nanni Moretti, Wim Wenders, Ken Loach y del brasileño Karim Aïnouz, entre otras, en liza por la Palma de Oro.

También se estrenarán la nueva película de Martin Scorsese y la próxima entrega de la saga de Indiana Jones.

