Las protagonistas femeninas en el cine alcanzaron por primera vez la paridad

El porcentaje de las películas más taquilleras de 2024 con protagonistas femeninas igualó al de sus semejantes masculinos por primera vez en la historia reciente, según el informe anual 'It's a Man's (Celluloid) World' de la profesora Martha Lauzen de la Universidad Estatal de San Diego.



De las cien películas más taquilleras en Estados Unidos, el 42 % tenían protagonistas femeninas y otro 42 %, masculinos, mientras que el restantes 16 % tenían un protagonista más colectivo, según los datos del documento publicado este martes.



En 2023, el porcentaje era bastante menor: el 28 % de las cien películas más taquilleras fueron protagonizadas por mujeres; frente al 33 % en 2022 y el 31 % en 2021.



Además, los porcentajes de personajes femeninos en papeles con diálogo aumentaron del 35 % en 2023 al 37 % en 2024.



Aunque el porcentaje de protagonistas femeninas subió a un máximo histórico en 2024, después de un 2023 "desoladoramente escaso", Lauzen señala que los porcentajes de mujeres en categorías más estables reflejaron unos resultados menores.



Según el estudio, el 72 % de las películas tenían más personajes masculinos que femeninos en papeles con diálogo, mientras que sólo en el 21 % había un mayor número de femeninos y tan solo en el 7 % había un equilibrio de sexos.



'The Substance', ejemplo de protagonismo femenino



"Películas como 'The Substance' se opusieron con fuerza a una cultura que considera a las mujeres desechables”, aseguró la Dra. Lauzen en declaraciones recogidas por Deadline.



Su protagonista Demi Moore es una de las actrices consagradas de más de 50 años que interpretaron papeles en estas películas taquilleras, en contraste con la común discriminación por edad a la que se enfrentan actrices que alcanzan una cierta edad.



"Estos personajes femeninos son la excepción, no la regla", observó Lauzen, que destacó que la edad es "una característica fundamental".



Respecto a los datos desglosados por edad, el porcentaje de personajes femeninos cayó del 35 % en la actrices de treinta años, frente al 16 % en sus cuarenta.



Sin embargo, los personajes masculinos aumentaron en un 25 % a medida que pasaban de la treintena y un 31 % en la cuarentena. Con 50 o más años, los personajes masculinos duplicaron a los femeninos.



Este estudio elaborado por la profesora Lauzen consiste en un proceso continuo a lo largo de más de dos décadas. Este presenta unas pequeñas fluctuaciones que alteran los datos de un año a otro, dado que los porcentajes se basan en una muestra bastante pequeña de solo cien películas.



Sin embargo, las cifras relacionadas con los personajes con diálogos o los personajes femeninos con una mayor participación son más estables, puesto que se calculan con más de 2.000 personajes.