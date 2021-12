Las publicaciones más recientes del escrito panameño Enrique Jaramillo Levi

Un cierto número de escritores, obligados a encerrarse, se dedicaron a leer y a escribir con todo el tiempo del mundo y mayor concentración y disciplina, durante esta pandemia. Uno de ellos es el autor panameño Enrique Jaramillo Levi.

El autor compartió con Panamá América sobre sus últimas obras.

"Pude crear más de 100 nuevos cuentos entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, tras una severa cerrazón depresiva los primeros dos meses. Varios de los libros resultantes acaban de publicarse en pequeñas editoriales de Guatemala, Costa Rica y Panamá", dice el escritor.

Han sido varios libros de cuentos y uno de ensayos, además de la antología ya mencionada. Este año publiqué "Lo efímero perdurable" (40 minicuentos); "Vuelta de tuerca: 100 Cuentos"; y "Hueso duro de roer" (58 cuentos).

Un libro de ensayos: "Mosus Operandi: Escribir sobre Escribir".

Otras antologías: "Semblanza múltiples del cuento en Panamá (95 cuentistas panameños vivos)", publicada por el Banco Nacional de Panamá en diciembre de 2020; "Consumación de Eros (Antología del cuento erótico en Panamá)", con entre uno y tres cuentos de 27 autores.

En diciembre debe salir su libro "Top Secret (Cuentos sobre Ovnis)", 18 cuentos que constituyen la primera obra de este género y tema que se escribe en Panamá y en Centroamérica.



Al consultarle sobre "Ovnis", respondió: "Primero, porque vi uno en la playa Mocambo, en el estado de Verracuz, México, en 1974. Luego he seguido leyendo libros científicos y de expilotos y exagentes de la CIA y de la NASA al respecto, y ya se ha llegado a la conclusión de que nos han estado visitando en su naves de muy sofisticada tecnología desde hace cientos de años, tal vez desde el inicio de la humanidad. Hay muchas fotos, filmaciones, videos, entrevistas a testigos... Soy un convencido de que no estamos solos en el universo, sería absurdo".

Añadió: "Pero el Pentágono y la CIA lo han estado encubriendo al menos desde los años cuarentas, y ya lo han admitido al Congreso norteamericano en junio de este año. Lo que dicen no saber, es qué son, de dónde vienen, qué buscan y porqué no nos han atacado. Su tecnología es tan abrumadoramente más adelantada que la nuestra, que los pilotos de guerra no se han atrevido a enfrentarlos".

