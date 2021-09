Laura Bozzo suspendió temporalmente su cuenta de Twitter

La polémica presentadora Laura Bozzo ha suspendido momentáneamente su cuenta de Twitter porque supuestamente el perfil fue hackeado.

“Por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes”, tuiteó Bozzo, quien es considerada como prófuga de la justicia y se desconoce su paradero.

Bozzo tiene una orden de aprehensión tras ser señalada de defraudación fiscal. La Fiscalía General de la República (FGR), en México, acusa a la polémica presentadora de vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), resalta la “Prensa Libre”.

A pesar de que pesa de que tiene orden de aprehensión, Bozzo no se ha presentado a rendir cuentas sobre su situación, sin embargo, este 21 de septiembre, reapareció en Twitter.

Según explica no se ha presentado porque está presentado problemas de salud y afirma que tenía entendido que tenía un plazo de tres años para resolver su situación.

“El SAT quiere que pague ¿cómo hacerlo encerrada? lo que se deba se pagará”, escribió.

Ayer, 22 de septiembre, recurrió nuevamente a la red social para informar que suspendería su cuenta y aclarar que no ha salido de México.

“Ni muerta me iré de MÉXICO, los amo”, puntualizó.

A saber

Según la vidente Deseret Tavares, Bozzo había dejado México para evadir la justicia.

“Ya salió, ya cambió de casa, pero esto es de país, muestra la corte y la justicia en contra de ella, le va a caer, van a ver más documentos que van a salir a la superficie. Si ella lega a regresar a México ahora que se va, está por irse o ya se fue dice que va a ir presa, mira la justicia le sale al revés. Dice que le van a encontrar más cosas para encerrarla. Ella movió el dinero fuera del país también, pero aquí sale que deja México y si vuelve va presa”, dijo Tavares mientras realizaba una lectura de cartas en Televisa.

Por si no lo viste

