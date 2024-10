Liam Payne: Los estudios toxicológicos no han concluido

Los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia del músico Liam Payne aún no han concluido, así lo confirmó Andrés Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 14.

El funcionario aclaró que "no tiene conocimiento" de otros estudios o laboratorios y tampoco dio a conocer algún informe técnico específico fuera del marco excluyente de la investigación y el proceso judicial correspondiente al caso.

EFE le consultó al fiscal sobre la información que han publicado algunos medios, donde se afirma que el ex One Direction consumió un cóctel de sustancias, sin embargo, no lo confirmó y prefirió priorizar la reserva del caso y el respeto a la familia del artista.

"La investigación está en pleno desarrollo", matizó, mientras que en un comunicado agregó que es "prioritaria la preservación de la intimidad de la familia".

La aclaración de la Fiscalía se produce poco después de que TMZ, que citó fuentes policiales de Argentina, asegurara que había varias sustancias en el organismo de Payne como éxtasis, crack, ketamina y una mezcla de drogas conocida como "cocaína rosa".

El informe del portal de noticias de celebridades también comentó que había presencia de "cristal" (versión argentina de la metanfetamina) en la sangre.

Por otra parte, en un reciente encuentro del fiscal con Geoff Payne, padre del músico, además, de expresar la disposición de las autoridades para esclarecer las circunstancias de la muerte, le informaron algunos detalles de la investigación.

La Fiscalía le expresó que se están realizando peritajes a teléfonos celulares, computadoras, fotografías y videos de cámaras de seguridad que requieren un tiempo más prolongado de análisis.

Agregó que se tomaron numerosas declaraciones testimoniales para reconstruir las últimas horas con vida de la víctima y el escenario de los hechos, y de hecho ese proceso continúa con trabajadores del hotel, conocidos, técnicos, médicos y otras personas vinculadas a Payne.

Cabe mencionar, que los resultados de todas las pruebas complementarias son necesarios para definir los detalles de la entrega del cuerpo.

Con información de EFE

