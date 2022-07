Libros que han dado el salto a la pantalla chica

Siempre se han producido series y películas basadas en libros, por lo tanto, no es algo nuevo, pero en los últimos años se están haciendo más producciones para televisión.

Versión impresa

En la actualidad se hacen más series gracias a las plataformas de streaming de video bajo demanda (VOD), muchas de estas producciones están basadas en obras literarias.

La consultora Ampere Analysis calculó que en los últimos tres años dos de cada tres series están basadas en libros, tanto de ficción como no ficción, cita "Xataka" en una publicación del año pasado.

La fórmula de series limitadas se ha consolidado y los libros se ajustan muy bien a este formato, ya que la narrativa y el desarrollo dramático son fáciles de identificar hacia dónde van.

Diversas plataformas de streaming han adaptado libros y recientemente Netflix compartió un listado de los títulos que se han convertido en series, aquí algunas de ellas.

'Anatomía de un escándalo'

La serie de seis capítulos está basada en la novela homónima, publicada en 2018, de la escritora y periodista Sarah Vaughan, quien se inspiró en casos reales para escribir esta historia y otros thrillers psicológicos, no obstante, lo que vimos en la serie no corresponde concretamente a un evento específico.

'Bridgerton'

La tercera temporada de la serie basada en la colección de libros románticos escritos por Julia Quinn, seudónimo de Julie Cutler, y escritos entre 2000 y 2006, ya está confirmada y se espera que en total se produzcan 8 entregas de capítulos, cantidad de títulos que componen la saga, cada uno protagonizado por uno de los hermanos Bridgerton, quienes fueron nombrados en orden alfabético.'



En los últimos años más libros se están adaptando a la pantalla chica gracias a las plataformas de 'streaming'.



Varios de los éxitos de Netflix están basado en libros como 'Bridgerton', 'Lupin' y 'The Witcher'.



Dos de tres series están basadas en libros, según la consultora Ampere Analysis.

'Dulces Magnolias'

La adaptación de las novelas de Sherryl Woods es protagonizada por Joanna Garcia Swisher, Brooke Elliott y Heather Headley, y según los últimos informes, ha sido renovada para una tercera temporada.

VEA TAMBIÉN: Yalitza Aparicio protagonizará el regreso de 'Mujeres Asesinas' para ViX+

Woods es una prolífica autora de novelas románticas y de misterio con más de 110 títulos, y entre 2007 y 2014, escribió "Dulces Magnolias", saga de 14 títulos.

'El abogado del Lincoln'

Ted Humphrey y David E. Kelley llevaron a la pantalla chica las exitosas novelas de Michael Connelly y ya se ha confirmado una segunda temporada de 10 nuevos episodios.

"El abogado del Lincoln" sigue a uno de los mejores abogados defensores de Los Ángeles, conocido por trabajar en sus casos desde la parte trasera de su Lincoln Town Car.

'Gambito de dama'

En 2020, estrenó la primera temporada, de 7 episodios, de la serie basada en la novela homónima, de 1983, de Walter Tevis.

VEA TAMBIÉN: 'Minions: Nace un Villano' ya está en cartelera

La historia que sigue a la prodigio del ajedrez, Beth Harmon, en su búsqueda para convertirse en la mejor jugadora ganó dos Globos de Oro y en solo 28 días fue vista en más de 62 millones de hogares a nivel mundial.

'Lupin'

Esta producción, hasta ahora con dos temporadas, ha sido una sensación en la plataforma y sigue a Assane Diop, un gran admirador del ladrón de guante blanco Arsène Lupin, personaje creado por el escritor francés Maurice Leblanc.

'¿Sabes quién es?'

La ficción de suspenso con trama policial, de ocho capítulos, está basada en el best seller "Pieces of Her" de Karin Slaughter.

'The Witcher'

Netflix ha construido un universo mágico basado en las obras del autor polaco Andrzej Sapkowski, sobre las aventuras del brujo Geralt de Rivia, personaje que interpreta Henry Cavill, y que se publicaron entre 1993 y 2013.

VEA TAMBIÉN: Erika Ender: Los momentos más emotivos de la celebración de sus 30 años de trayectoria

La serie principal tiene dos tandas de episodios y a finales de marzo inició el rodaje de la tercera temporada, adicional, el año pasado se estrenó la primera película derivada y hay una precuela en desarrollo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!