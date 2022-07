'Minions: Nace un Villano' ya está en cartelera

Si aún no has ido a ver "Minions: nace un villano", te cuento que no deberías perderte esta gran historia que ya está en las salas de cine de Panamá.

Corre los años 70 y Gru crece en un barrio residencial, en pleno boom de los peinados cardados y los pantalones de campana. Como fan incondicional de un famoso supergrupo de villanos, "Los salvajes seis", Gru idea un plan para demostrarles que es lo suficientemente malvado como para trabajar con ellos, se lee en la sinopsis de la película.

Por suerte, cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos. Juntos, Kevin, Stuart, Bob, y Otto -un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado- desplegarán su potencial para construir junto a Gru su primera guarida, experimentar con sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones. Secuela de "Los Minions".

Críticas

Como es tradicional en los estrenos de la pantalla grande, los cinéfilos ya dieron su opinión. Aquí algunos de ellos.

- "Una comedia perfectamente indolora que cautivará a los críos, entretendrá a los adultos y mantendrá ocupados a los 'cosplayers' de los Minions durante más de una fiesta de cumpleaños", dijo Thomas Floyd de "The Washington Post".

- "Ofrece a sus fanes más de lo que esperan, en especial Gru actuando malvadamente, los Minions actuando estúpidamente y suficientes gags inteligentes", expresó Frank Scheck de "The Hollywood Reporter".

- "Seis meses después de 2022, es la película más divertida que Hollywood ha producido hasta ahora. El público sabe qué esperar, e Illumination cumple, ofreciendo otra reconfortante dosis de mal comportamiento", comentó Peter Debruge de "Variety".'



Sin guiños ni nada que busque congraciarse con el público adulto, Minions: Nace un villano es una película infantil a la vieja usanza, pensada pura y exclusivamente para el disfrute de los más pequeños.

- "El meollo de la película pasa por poner en movimiento a las criaturitas amarillas y situarlas en situaciones absurdas que se resuelven a puro gag", dijo Ezequiel Boetti de "OtrosCines.com".

"Los hay mejores y peores, pero siempre hermanados por una inocencia a prueba de todo", añadió.

