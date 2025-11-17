Lilly Goodman vuelve a Panamá con un concierto 'de misión'

La cantante cristiana Lilly Goodman ya se encuentra en Panamá para su presentación de este sábado 22 de noviembre en la Arena Roberto Durán con su tour “Me Siento Libre”. La artista dominicana, autora de éxitos como “Cúbreme”, “Descansa”, “Al Final” y “Me Siento Libre”, ofreció una conferencia de prensa donde habló de su conexión con el país y de lo que prepara para el show.

Una relación especial con Panamá

Goodman no ocultó su cariño por la cultura panameña e incluso confesó que sueña con usar una pollera en el concierto.

“Yo hubiera querido poder ponerme una pollera en el concierto, pero a lo mejor, quién sabe, antes o después. He soñado siempre con lucir uno de sus vestuarios, amo que bellas se ven las mujeres con esa ropa", dijo.

Recordó que estuvo en Panamá durante su segundo embarazo y que quedó enamorada de la comida, del público y de la calidez local.

Además, aseguró que volver al país no fue casualidad.

“No estoy tomando muchas presentaciones ahora en estos tiempos, pero casi siempre que salgo y digo sí, es porque voy a una misión. Así que yo sé que este sábado vengo a una misión”, dijo.

Un concierto para reír, llorar y sanar

La artista adelantó que el show “va a ser un concierto que nos va a emocionar, nos va a alegrar muchísimo. Vamos a llorar quizás en algún momento, vamos a brincar, a bailar, porque en la presencia de Dios hay gozo, hay alegría, hay paz, hay esperanza, hay sanidad y sobre todo hay libertad. Así que es lo que creo que vamos a experimentar”.

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia fue cuando un panameño tomó el micrófono y confesó que años atrás fue invitado al concierto de Lilly y no fue… algo que hoy considera “uno de los peores errores” de su vida.

“Desde aquel entonces te has convertido en alguien importante en mi vida espiritual. Tus alabanzas han sido de edificación para mí”, expresó el istmeño.



Mensaje para la Selección de Panamá

En pleno furor previo al partido de mañana entre Panamá y El Salvador, un duelo clave rumbo al Mundial 2026 que se llevará a cabo en el estadio Rommel Fernández, Goodman envió un mensaje al equipo panameño.

“...Que le den con todo, que no tengan temor. Sobre todo, háganlo con humildad. Yo tengo siempre ese concepto de que todo lo que se hace con humildad, uno se prepara, ¿verdad? Hace lo suyo como tiene que hacerlo, pero siempre con humildad, representando este hermoso país, sintiéndose dignos ustedes del honor de representar a su nación. Pero háganlo con humildad y denle con todo, con gozo, disfruten”, cerró.

