Lily Collins revela la edad de la protagonista de 'Emily In Paris' de Netflix

La protagonista de la serie "Emily In Paris", Lily Collins causó revuelo en la redes tras revelar que su personaje tiene 22 años.

Versión impresa

Los internautas cuestionan la autenticidad sobre la edad de Emily, pues no cuadra, se lee en La Botana.

"No creo que le hayamos dado un 'número específico' para su edad, pero creo que está bastante recién egresada de la universidad. Quizás este sea su primer año después de graduarse", dijo Collins a Vogue UK.

"Quiero decir que tiene como 22 años. Ha tenido suficiente experiencia en su empresa en Chicago como para ganarse el respeto de su jefe", explicó la actriz.

Añadió: "Es una joven inteligente y realmente innovadora, y no es la primera vez que hace lo que hace. Ha ido a la universidad para estoy y ha hecho prácticas”.

Lily Collins se ha convertido en una de las chicas de moda gracias a su papel de Emily en París, una de las series más exitosas de Netflix de los últimos meses.

La hija de Phil Collins da vida a una joven estadounidense que viaja a la capital francesa para trabajar en una exclusiva agencia de comunicación.



Los seguidores de la serie cuestionan la edad del personaje, pues o la chica es demasiado inteligente o algo no cuadra, pues es bien difícil tener una maestría y escalar puestos a los 22.

La joven no lo tiene fácil para encajar en aquel mundo: no sabe francés, no conoce a nadie y en su trabajo no la toman en serio.

VEA TAMBIÉN: 'Operación Causa Justa', cinta seleccionada para representar a Panamá en los Premios Óscar

Poco a poco, el personaje va haciéndose con la ciudad gracias a las nuevas personas que va conociendo en el camino.

Lily Collins tiene claro que el personaje de Emily es “un pez grande en un pequeño estanque que de repente llega a Paris y se siente como un pez fuera del agua”.