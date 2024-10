Lisa Kudrow protagoniza una nueva comedia negra de Netflix

La actriz estadounidense Lisa Kudrow, famosa por su participación en la serie 'Friends', es la protagonista de la nueva producción de Netflix, una comedida negra titulada 'No Good Deed' que se estrenará el próximo mes de diciembre.



'No Good Deed' es una comedia negra sobre una casa de ensueño que podría ser una pesadilla', según informó la plataforma de contenidos que ya ha emitido un avance de la serie.



La nueva producción ha sido creada por Liz Feldman, quien ya escribió la popular 'Dead To Me' (Muertos para mí).



La comedia negra sigue a tres familias que compiten por comprar la misma casa de Los Ángeles, antes de darse cuenta de que esta mansión de ensueño podría convertirse en una verdadera pesadilla.



La serie está protagonizada por los actores ganadores del premio Emmy Lisa Kudrow y Ray Romano y cuenta con una larga lista de otros actores talentosos, incluida la estrella de 'Dead to Me', Linda Cardellini, explica Netflix.



'No Good Deed' es una serie de ocho episodios de media hora, sigue a esas tres diferentes familias en su carrera por comprar la misma villa de estilo español de los años 20 que creen que resolverá todos sus problemas.



"Pero como ya han descubierto con anterioridad sus vendedores, a veces la casa de tus sueños puede ser una pesadilla total. Particularmente en el 'romántico' barrio de `Los Feliz' en Los Ángeles", explica Feldman.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!