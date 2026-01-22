Lista de nominaciones de la 98 edición de los Óscar

La Academia de Hollywood dio a conocer este jueves los nominados a la 98 edición de los Premios Óscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo en Los Ángeles.

Esta es la lista completa de nominaciones:

MEJOR PELÍCULA

'Bugonia'.

'F1 La película'.

'Frankenstein'.

'Hamnet'.

'Marty Supreme'.

'Una batalla tras otra '.

'El agente secreto '.

'Valor sentimental'.

'Los pecadores '.

'Sueños de trenes '.

MEJOR DIRECCIÓN

Chloé Zhao, por 'Hamnet'.

Josh Safdie, por 'Marty Supreme'.

Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'.

Joachim Trier, por 'Valor sentimental'.

Ryan Coogler, por 'Los pecadores '.

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley, por 'Hamnet'.

Rose Byrne, por 'Si pudiera, te daría una patada'.

Kate Hudson, por 'Song Sung Blue-Canción para dos'.

Renate Reinsve, por 'Valor sentimental'.

Emma Stone, por 'Bugonia'.

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet, por 'Marty Supreme'.

Leonardo DiCaprio, por 'Una batalla tras otra '.

Ethan Hawke, por 'Blue Moon'.

Michael B. Jordan, por 'Los pecadores'.

Wagner Moura, por 'El agente secreto '.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elle Fanning, por 'Valor sentimental'

Inga Ibsdotter Lilleaas, por 'Valor sentimental'.

Amy Madigan, por 'Weapons'.

Wunumi Mosaku, por 'Los pecadores'.

Teyana Taylor, por 'Una batalla tras otra'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio del Toro, por 'Una batalla tras otra'.

Jacob Elordi, por 'Frankenstein'.

Delroy Lindo, por 'Los pecadores'.

Sean Penn, por 'Una batalla tras otra'.

Stellan Skarsgard, por 'Valor sentimental'.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Will Tracy, por 'Bugonia'.

Guillermo del Toro, por 'Frankenstein'.

Chloé Zhao y Maggi O'Farrell, por 'Hamnet'.

Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'.

Clint Bentler y Greg Kwedar, por 'Sueños de trenes'.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Robert Kaplow, por 'Blue Moon'.

Jafar Panahi, por 'Un simple accidente'.

Ronald Bronstein y Josh Safdie, por 'Marty Supreme'.

Joachim Trier, por 'Valor sentimental'.

Ryan Coogler, por 'Los pecadores '.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

'Butterfly'.

'Forevergreen'.

'The Girl Who Cried Pearls'.

'Retirement Plan'.

'The Three Sisters'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Deborah L. Scott, por 'Avatar: Fuego y ceniza'.

Kate Hawley, por 'Frankenstein'.

Malgosia Turzanska, por 'Hamnet'.

Miyako Bellizzi , por 'Marty Supreme'.

Ruth E. Carter, por 'Los pecadores '.

MEJOR CORTO

'Anuja'.

'A Lien'.

'I’m Not a Robot'.

'The Last Ranger'.

'The Man Who Could Not Remain Silent'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.

Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, por 'Kokuho'.

Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, por 'Los pecadores '.

Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, por 'The Smashing Machine'.

Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, por 'The Ugly Stepsister'.

MEJOR BANDA SONORA

Jerskin Fendrix, por 'Bugonia'.

Alexandre Desplat, por 'Frankenstein'.

Max Richter, por 'Hamnet'.

Jonny Greenwood, por 'Una batalla tras otra'.

Ludwig Goransson, por 'Los pecadores'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Arco'.

'Elio'

'Las guerreras K-po'

'Little Amélie'.

'Zootrópolis 2'

MEJOR FOTOGRAFÍA

Dan Lausten por 'Frankenstein'.

Darius Khondji por 'Marty Supreme'.

Michael Bauman por 'Una batalla tras otra'.

Autumn Durald por 'Los pecadores'.

Adolpho Veloso, 'Sueños de trenes'.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

'The Alabama Solution'.

'Come See Me In The Good Light'.

'Cutting Through Rocks'.

'Mr. Nobody Against Putin'.

'The Perfect Neighbor'.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'All The Empty Rooms'.

'Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud'.

'Children No More'.

'The Evil Is Busy'.

'Perfectly A Strangeness'.

MEJOR MONTAJE

Stephen Mirrione , por 'F1 La película'.

Ronald Bronstein and Josh Safdie , por 'Marty Supreme'.

Andy Jurgensen , por 'Una batalla tras otra'.

Olivier Bugge Coutté , por 'Valor sentimental'.

Michael P. Shawver , por 'Los pecadores '.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Brasil, 'El agente secreto'.

Francia, 'Un simple accidente'.

Noruega, 'Valor sentimental'.

España, 'Sirat'.

Túnez, 'La voz de Hind'.

MEJOR CANCIÓN

'Dear Me', de 'Diane Warren: Relentless'.

'Golden', de 'Las guerras Kpop'.

'I Lied To You', de 'Los pecadores'.

'Sweet Dreams Of Joy', de 'Viva Verdi'.

'Sueños de trenes ', de 'Sueños de trenes'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'.

Fiona Crombie y Alice Felton, por 'Hamnet'.

Jack Fisk y Adam Willis, por 'Marty Supreme'.

Florencia Martin y Anthony Carlino, por 'Una batalla tras otra'.

Hannah Beachler y Monique Champagne, por 'Los pecadores'.

MEJOR SONIDO

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1 La película'.

Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern, por 'Frankenstein'.

José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, por 'Una batalla tras otra'.

Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker, por 'Los pecadores '.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Fuego y ceniza'.

Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, por 'F1 La película'.

David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, por 'Jurassic World: El renacer'.

Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, por 'Laberinto en llamas'.

Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, por 'Los pecadores'.

MEJOR CASTING

Nina Gold, por 'Hamnet'.

Jennifer Venditti, por 'Marty Supreme'.

Cassandra Kulukundis, por 'Una batalla tras otra'.

Gabriel Domingues, por 'El agente secreto'.

Francine Maisier, por 'Los pecadores'.

