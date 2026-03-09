Edmundo Sosa sobre la eliminación de Panamá en el Clásico: 'Es un fracaso total'

El jugador de los Filis de Filadelfia, Edmundo Sosa, lamentó la eliminación de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de la derrota ante Colombia por tablero de 4-3.

"Jugamos nuestro juego", manifestó "Mundito" Sosa, quien añadió que el torneo es corto y "desde el día uno hay que ejecutar las pequeñas cosas de la mejor manera" para poder sacar el torneo juego por juego.

"Es un fracaso total" rispostó Sosa, quien fue "autocrítico", al señalar que no pudo "aportar lo que tenía aportar" en el juego y que es la selección, donde están los mejores jugadores del país.

El jugador de los Filis, reconoció que al principio le costó adaptarse a un torneo tan corto como es el Clásico Mundial.

Sosa admitió que se puso mucha presión en el torneo y que se "fracaso al no ser oportuno" al momento de batear, aunque destacó que los jugadores jóvenes sacaron la cara, se comportaron a la altura, batallaron y salieron a competir.