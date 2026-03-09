Jonathan Araúz afirmó que faltó ‘agresividad’ a José Mayorga en el Clásico Mundial

Mal manejo, faltó agresividad, de nada sirve que los peloteros salgan a dar el 100%, si el dirigente (cuerpo técnico) no sale agresivo, fueron en resumen las palabras de Jonathan Araúz, luego del altercado con el piloto José Mayorga donde casi se van a los golpes.

Araúz entró como bateador emergente en la novena entrada, Panamá perdía 4-3 ante Colombia, el exjugador de los Media Rojas, fue puesto out, luego de un rodado a segunda base y cuando se dirigía al ‘dugout" (caseta) y se dio un intercambio de palabras contra Mayorga.

El jugador tuvo que ser detenido por parte del cuerpo técnico para que no se acercara a Mayorga, al terminar el partido, se vio solo en el ‘dugout" a Araúz y abandonó solo el estadio Hiram Bithorm.

“Si el dirigente y staff (director y cuerpo técnico) no juega de manera agresiva, no podemos cambiar el juego”, dijo Jonathan Araúz en una declaraciones dada a la cadena ESPN.

“Es muy triste, en lo personal siento yo que no se tomaron la decisiones correctas en el momento que había que hacerlo, no fuimos lo suficientemente agresivo. La mínima carrera te puede dejar fuera”, dijo Araúz y eso fue lo que pasó, rispostó

“Perdimos tres juegos apretados, que en teoría, tuvimos que haber ejecutado otro tipo de situación”, añadió el pelotero, quien reclamó que no se pidió “ningúna repetición (reto). De nada sirve que los jugadores salgan a dar el 100% , si el director no está agresivo”, reiteró.

Por su parte, Mayorga, no profundizó sobre el altercado con Araúz, “No voy a comentar nada, es un tema del Clubhouse”, respondió.