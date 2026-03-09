Pitazo: Realidad del béisbol panameño y la necesidad de profesionarlo

Panamá no ha tenido resultados positivos en los torneos internacionales como Serie del Caribe, Serie de las Américas y el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Primero hay que felicitar a los altletas, peloteros y cuerpo técnico. Habrá algunos que dirán que estoy errado, que quedamos eliminados y que solo se fue a participar, porque el nivel que se juega en esas latitudes es otro con lo que vemos en nuestro país. Y eso es totalmente cierto.

Pero al béisbol panameño hay que mirarlo más allá de nuestras narices. No tenemos una liga de nivel, lo más cercano es Probeis y no se jugó, no se realizó.

Cuando los peloteros terminan sus temporadas en sus organizaciones de la MLB, muchos van a la liga invernales para mantenerse en ritmo, mejorar fallas, hacer los ajustes que tengan pendientes. En otras palabras, mejorar su juego. En Panamá eso no existe.

De ahí la importancia de ligas invernales como: República Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela, por ejemplo.

No se puede pensar en un torneo de pocos meses y hay que tener claro, que para competir en los torneos internacionales nuestro nivel deportivo hay que mejorarlo.

El nivel deportivo solo se mejora jugando, competiendo cada vez más, donde los peloteros nuestros puedan desarrollarse, dar ese salto a otras ligas y seguir creciendo como atletas.

Algunos me dirán, que se está haciendo leña de un árbol caído por la eliminación, y esa no es la intención.

Por eso felicito a nuestros peloteros y cuerpo técnico, que aunque vamos limitados, siempre intentan dar su mejor versión.

El llamado es la para dirigencia, gobierno, empresarios, a la afición y a todos los que nos involucramos en el deporte, para que se apoye más al béisbol profesional panameño.

De más está decir que nuestro torneos nacionales carecen de nivel para competir en estas lides internacionales. Ha medida que se profesionalice el béisbol panameño, las oportunidades para nuestros peloteros serán mayores y poder dar el salto a otras ligas más importante se incrementará, pensando en futuras competencias.

Una cosa es el juego y otras el marcador de los partidos.

En el desenvolvimiento del juego se pelea, pero lo que manda es el resultado. Ahí quedó la deuda.

Ahora hay que esperar, para saber si Panamá va al próximo Clásico Mundial o eliminatoria. Y es ahí donde nos hace falta una liga profesional. ¡Tomen nota!.