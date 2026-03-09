Panamá pierde ante Colombia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Panamá cayó ante Colombia por 4-3, en su último partido de la ronda regular, este lunes en el estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico, sede del Grupo A y se despide del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Colombia que estaba eliminado y no había ganado ningún partido, obtuvo su primera victoria del Clásico Mundial 2026.

La novena panameña dirigida por José Mayorga, tuvo un buen trabajo del veterano abridor Paolo Espino, que trabajó 4 episodios 1/3 en el partido, donde solo permitió un imparable, recetó cuatro ponches y otorgó una base por bola.

Espino de 39 años, ya había anunciado previamente su retiro del béisbol, luego del Clásico Mundial, pese al buen trabajo que hizo ante Colombia.

Sin embargo los relevos panameños Jorge Gárcía y Miguel Gómez no pudieron hacer el trabajo y fueron aprovechados por los colombianos.

En la sexta entrada, Colombia, abrió el marcador del juego, con un racimo de cuatro carreras, suficiente para llevarse la victoria.

Colombia con bases llenas en ese episodio anotó su primera carrera, cuando Jordan Díaz, con elevado de sacrificio remolcó a Michael Arroyo y puso el 1-0.

En esa misma entrada, Reynaldo Rodríguez pegó un batazo a la tierra de nadie, para que Harold Ramírez y Donovan Solano pasaran por la caja registradora y ampliaran el marcador para los colombianos por 3-0.

Seguidamente Gustavo Campero pegó un imparble que remolcó a Reynaldo Rodríguez con la cuarta rayita colombiana y puso el juego por 4-0.

Pero, Panamá reaccionó en el cierre de la sexta entrada, José "Chema" Caballero, pegó un jonrón que fue la primera carrera panameña y colocó el marcador 4-1.

Panamá volvió a recortar en el macador, cuando José Ramos impulsó con un imparable a José "Chema" Caballero que se encontraba en circulación y puso el partido por 4-2 en el cierre del octavo episodio.

En esa misma entrada, Christian Bethoncurt pegó una línea de imparable que remolcó a José Ramos, que se eocntraba en la tercera alhomadilla para acrecarse en el marcador 4-3, a favor de los colombianos.

En la novena entrada, Panamá amenazó con Rubén Tejada que pegó imparable, pero el veragüense se quedó esperando en circulación.

Con este resulatado, Panamá quedó eliminado del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La novena panameña queda con un registro de 1-3, en victorias y derrotas, con igual récord quedó Colombia.