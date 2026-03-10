Judy Meana, periodista y política, desempolvó las composiciones que guardaba en un viejo baúl para finalmente hacer lo que le gusta, la música. Faceta que siempre estuvo latente, solo que, por la seriedad, que se maneja en su momento, en las áreas en las que se desarrolló a nivel profesional la mantuvo en stand by.

No es una sorpresa que ahora se esté dedicando a la música, de pequeña ganó varios concursos de canto, de joven escribía sus propias canciones e incluso participó en algunos programas como “Cantando por un sueño” y “Tu Cara me Suena”, donde muchos fueron testigos de las habilidades que tiene para el canto.

A sus 51 años, Meana decidió que era el momento de hacer aquello que siempre quiso, que el mundo escuche sus canciones. Con el apoyo de Edmund Archibold, productor, a veces asistente y mánager, lanzó su primer EP, “Conciencia VOL 2”, con cuatro canciones.

Archibold comentó a Panamá América que Meana es una artista que promete. Tiene buenas canciones, sobre experiencias propias y de otras personas, y con poco tiempo en la industria ya tiene futuras presentaciones.

“(…) Ya tengo la banda armada para ella. Ya tenemos varios lugares que están llamándonos para tocar y no tenemos ni siquiera dos o tres meses de tener este proyecto”, dijo Archibold.

Adelantó que próximamente estarán enfocados en la promoción para que el público conozca el proyecto, el cual tendrá una mezcla de muchos géneros como rock, pop, flamenco, ritmos latinos, entre otros.

Meana no tiene un género definido. Aseguró que está abierta a todas las posibilidades. Ya hizo afrobeat y recién estrenó una salsa llamada “Demente”, con la producción de Quique Peña.

También está en conversaciones para futuras colaboraciones. El mes pasado lanzó el remix de “Conciencia” con Alky y se aproxima otro estreno con una artista del género urbano.

Meana ha sido recibida con los brazos abiertos por la industria musical local. Amigos, colegas y artistas, tanto emergentes como consolidados, no han perdido la oportunidad para felicitarla e incluso para conversar sobre futuros proyectos.