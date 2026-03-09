Ley anti exhibicionismo no es para perseguir a nadie, asegura diputado Cheng

El diputado Manuel Cheng defendió la aprobación del proyecto de ley 435 que castiga con cárcel a los que hagan exhibicionismo en lugares público, como los que se ven en carnavales o en algunos baños públicos, sin embargo negó que la misma sirva para perseguir a nadie y menos por su inclinación sexual o género.

"Este proyecto penaliza el exhibicionismo sexual si hay dos condiciones. Sí hay una intención lasciva y una intención de satisfacción de naturaleza sexual", dijo en Nex Noticias.

De acuerdo al diputado, antes de que se aprobara este proyecto de ley, las sanciones en las Casas de Paz para estos comportamientos eran irrisorias, pero con este proyecto de ley se logra llenar "ese vacío y ahora pueden auxiliar las apenas ante un juez de garantía en una audiencia (con penas) de 4 a 6 años dependiendo de la gravedad y dependiendo si hay menores de edad", expresó.

Aunque lamentó que se haya normalizado orinar en las calles, el diputado dijo que esa conducta seguirá regulada por Justicia Comunitaria.

Explicó que la nueva ley sanciona el exhibicionismo en lugares públicos como parques, ríos, escuelas, hospitales, centros de educación o exhibicionismo accesibles al público, como por ejemplo fue en los recientes carnavales.

Al ser cuestionado por las críticas que la ley hay recibido por parte de la comunidad LGBTQ, el diputado señaló que su proyecto "protege la libertad sexual del mayor, que es la libertad que tiene todo ciudadano de hacer con su cuerpo, lo que bien le parezca, pero a mí no se me puede obligar a presenciar actos de exhibicionismo sexual que yo no quiera", subrayó.

"No es persecución contra ningún tipo de inclinación sexual o de género. Es solamente a las personas que hacen este tipo de exhibición en presencia de menores de edad", añadió.

En ese sentido puso como ejemplo los casos que se dieron durante la celebración de los carnavales, donde en una tarima, había unas jovencitas que comenzaron a exhibirse por una botella de licor y se trataba de menores de edad.

Vale la pena recordar que el Ministerio Público inició una investigación de oficio por este caso.

"Ese tipo de exhibicionismo está sancionado. El tipo de exhibicionismo, por ejemplo, de protesta, como lo hizo un aspirante a diputado independiente hace un par de años atrás en el Tribunal Electoral, eso es Justicia Comunitaria porque no hay intención lasciva o de satisfacción sexual", precisó.



