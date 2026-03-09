Ifarhu publicará este 10 de marzo la lista de preseleccionados para becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir de este 10 de marzo los estudiantes inscritos en el Concurso General y en la convocatoria del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad podrán verificar en la plataforma digital oficial de la institución si fueron preseleccionados.

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó que este año se prevé becar a más de 100 mil estudiantes, desde nivel de primaria hasta doctorado, lo que representa una inversión que supera los 65 millones de dólares.

De acuerdo con el funcionario, en el Concurso General se postularon alrededor de 151 mil estudiantes, mientras que en el programa para estudiantes con discapacidad aplicaron unos 11 mil, para un total de más de 161 mil aspirantes.

Godoy señaló que esta etapa corresponde a la preselección, ya que se tiene que validar el promedio y la documentación que los estudiantes deberán presentar para formalizar el trámite.

El director del Ifarhu también señaló que la institución está realizando los ajustes para contar con el presupuesto, debido a que los 65 millones de dólares están destinados a nuevas becas, aunque la entidad mantiene otros compromisos financieros que debe cumplir.

En cuanto al proceso de pago, Godoy explicó que la institución aspira a que todos los beneficiarios tengan una cuenta bancaria, lo que permitirá agilizar los pagos en comparación con los que se hacen mediante cheque, cuyo trámite puede durar hasta tres meses.

Asimismo, informó que el Ifarhu trabaja junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en la creación de expedientes electrónicos, para que los beneficiarios puedan verificar su estatus en línea y avanzar en la modernización de los servicios de la institución.

