Elenco de 'Erika Ender El Musical' viajará a México para formarse con Nacho Cano

Parte del elenco dirigido por Benjamín Cohen, que interpreta personajes principales en “Erika Ender El Musical”, viajará el próximo mes de abril a México para participar en un proceso de formación artística internacional. La experiencia se desarrollará en la academia del reconocido productor español Nacho Cano.

Durante esta estancia, los artistas panameños también tendrán la oportunidad de presentarse en el musical internacional “Malinche”. En algunas escenas del espectáculo acompañarán en el escenario a la cantautora panameña Erika Ender.

La iniciativa surge gracias al impulso de la propia Ender, quien ha promovido activamente espacios de crecimiento para los artistas del país. Su objetivo es abrir oportunidades para que el talento panameño se desarrolle y se proyecte en escenarios internacionales.

Any Tovar, Julio Barsallo, Maisa Pérez Condassin, Carmen Muñoz, Marisabel Serna, Michelle Alpizar y Julieta Tomacelli fueron los artistas seleccionados por Benjamín Cohen para representar a Panamá en esta experiencia artística. Cada uno forma parte del elenco principal del musical dedicado a la vida de Ender.

El programa incluye un entrenamiento intensivo en canto, baile y actuación dentro de la academia de Nacho Cano. Esta formación busca fortalecer las habilidades escénicas de los artistas en un entorno profesional de alto nivel.

Además del proceso académico, el grupo participará en funciones del musical “Malinche”, una de las producciones más importantes que actualmente se presentan en la Ciudad de México. El espectáculo se ha convertido en una referencia del teatro musical contemporáneo.

La participación del elenco panameño en esta producción representa un nuevo paso en la proyección internacional del talento nacional. También fortalece el intercambio cultural entre Panamá y México a través del arte escénico.

Los artistas viajarán acompañados por Benjamín Cohen y la productora Irma Ortiz Suescum. Ambos han liderado importantes producciones teatrales en Panamá, entre ellas los exitosos musicales “Pedrito”, “Rabanes” y “Los Inolvidables”.

El musical “Malinche”, creado por Nacho Cano, destaca por su espectacular puesta en escena y su gran formato. La producción fusiona historia, música y danza, captando la atención del público internacional.

Esta experiencia también forma parte del proceso que acompaña la preparación de “Erika Ender El Musical”, que se estrenará en noviembre en el Teatro Nacional de Panamá. La obra llevará al escenario la historia de una de las artistas panameñas más influyentes de la música latina.