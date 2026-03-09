Panamá se disculpa con Brasil por deportar por error a un exministro de Lula

El Gobierno de Panamá pidió disculpas formales a Brasil por haber deportado al periodista y exministro brasileño Franklin Martins, quien fue retenido el viernes en el aeropuerto de Ciudad de Panamá cuando hacía escala en un viaje hacia Guatemala, informó la Asociación Brasileña de Prensa (ABI).



La carta de disculpas enviada a la Cancillería brasileña por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, fue publicada en su portal por la ABI, entidad que presentó el domingo una protesta formal ante el Gobierno panameño por la deportación.



En la carta, el canciller panameño atribuyó el "incidente" a la "aplicación automática de procedimientos de inmigración con base en informaciones de los sistemas automatizados de alerta".



Martins, que fue ministro de la Secretaría de Comunicación Social durante el segundo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2010), fue interceptado por agentes migratorios el pasado viernes tras desembarcar en el aeropuerto panameño durante una conexión aérea.



Según el propio exministro, dos policías revisaron su pasaporte y lo condujeron a una sala reservada del aeropuerto, donde fue interrogado durante varias horas.



Durante el interrogatorio, los agentes le formularon preguntas sobre una detención que sufrió en 1968 en Brasil, en plena dictadura militar (1964-1985).



Martins atribuyó la deportación a posibles anotaciones de órganos de seguridad extranjeros sobre sus actividades como opositor a la dictadura militar y su participación en un grupo guerrillero en la época.



Tras el interrogatorio y la retención en diferentes salas de migración por varias horas, las autoridades panameñas le comunicaron que no podría continuar su viaje a Guatemala y lo embarcaron en un vuelo de regreso a Río de Janeiro.



Tras la intervención diplomática del Gobierno brasileño, que exigió explicaciones por el incidente, Martínez-Acha envió la carta al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, en la que expresó disculpas por el incidente.



En la carta, el Gobierno panameño subrayó que el episodio "no refleja el respeto y la consideración" que el país tiene por la trayectoria pública del exministro y aseguró que Martins será "siempre bienvenido" en Panamá.