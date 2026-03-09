Inteligencia artificial y la ética se integran en el rediseño curricular

La incorporación de la inteligencia artificial junto con la formación en ética y valores forma parte del proceso de rediseño curricular que se desarrolla actualmente en el sistema educativo, desde preescolar hasta duodécimo grado.

El docente José Tejada explicó que dentro de la red de Religión, Ética y Moral se incluyeron temas como Ética y Ciudadanía y Ética Digital. Indicó que también se actualizó la forma de abordar problemáticas actuales, ya que ahora no se habla de bullying, sino de ciberbullying.

Tejada destacó en Telemetro Reporta que el nuevo enfoque educativo promueve actividades que fomenten la creatividad de los estudiantes, como la elaboración de podcasts y videos educativos.

De igual manera, informó que las laptops que se entregarán a los estudiantes y docentes vendrán con plataformas de inteligencia artificial ya instaladas para su uso. Sin embargo, las computadoras tendrán ciertas restricciones, como el bloqueo de algunas páginas web.

El docente también mencionó el programa del Ministerio de Educación denominado “Entre pares 5.0”, mediante el cual se está capacitando a 156 docentes para que posteriormente formen a otros educadores del país en el uso de herramientas tecnológicas como Google, Canva y tableros digitales.

De acuerdo con Tejada, uno de los principales objetivos del rediseño curricular es transformar el modelo educativo, pasando de una enseñanza memorística a una educación con sentido práctico que prepare a los estudiantes para la vida.

Como parte de este proceso, se realizaron readaptaciones en varias asignaturas y planes de estudio, dando como resultado un nuevo currículo que actualmente se encuentra en fase de validación. Durante este año escolar, los profesores lo utilizarán y presentarán sus observaciones para realizar ajustes o incluir contenidos.

Además, indicó que docentes de todo el país han estado recibiendo capacitación sobre el rediseño curricular y proyectos interdisciplinarios.