La Contraloría General de la República refrendó el contrato de alimentación de la población penitenciaria de Chiriquí, de la que se encargará la empresa Moovi.

El contrato en mención asciende a 31 millones 994 mil 77 dólares con 50 centavos ($31,994,077.50) y su duración es de 6 años, comenzando desde el pasado 1 de enero.

La adjudicación a Moovi se realizó el pasado 26 de septiembre. La sociedad fue inscrita en octubre de 2016 en el Registro Público y su actual presidente es María Auristela Delgado Diez.

Deberá encargarse de la alimentación de 2,319 privados de libertad, 76 custodios y 20 policías de centros penitenciarios de la provincia de Chiriquí.

El penal masculino en esta provincia se ubica en Llanos de Hicaco, el cual está funcional desde octubre de 2017.

El penal femenino se sitúa en Los Algarrobos, distrito de Dolega. Está funcional desde septiembre de 1991.

Hasta diciembre del año pasado, los detenidos en ambos penales eran de 2,509 privados de libertad.

El año pasado, también se realizaron las licitaciones para la alimentación de las poblaciones penitenciarias de las provincias de Panamá y Colón.

Ambos actos públicos fueron adjudicados al Consorcio Alimentando Panamá.