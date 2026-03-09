La comunidad celebró con un acto cívico, una caminata histórica con el grupo Congo Herederos del Congo, ferias y un llamado del representante Rafael Martínez a mantener viva la memoria de los cimarrones.

Con una mezcla de solemnidad cívica, colorido cultural y recreación familiar, la Junta Comunal de Nombre de Dios celebró el 516 aniversario de fundación de esta histórica población, considerada una de las más antiguas del continente en tierra firme.

La fiesta arrancó con un acto cívico en el que se rindió homenaje a líderes comunitarios y gestores culturales de la provincia de Colón, reconociendo su invaluable aporte a la preservación de las tradiciones locales.

Durante esta ceremonia, también se llevó a cabo la entrega de kits escolares por parte del Combo Colombiano, un gesto solidario que busca apoyar a los estudiantes del corregimiento en su retorno a las aulas.

Finalizada la parte protocolar, el pueblo se volcó a las calles para participar en una caminata histórica que tuvo como gran protagonista al grupo Congo Herederos del Congo, agrupación oriunda de la comunidad.

Con sus vistosos atuendos y música de tambor, los congos rememoraron la rebeldía y la resistencia de los cimarrones, eje espiritual de esta festividad.

La jornada continuó con un ambiente deportivo y comunitario. Pasado el mediodía, los asistentes disfrutaron de un animado partido de fútbol.

Ya por la tarde, el evento tomó un matiz formativo y social con la orientación brindada por funcionarios del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP).

Paralelamente, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) se sumó a la celebración con su programa Regálame una Sonrisa, compartiendo con los niños y garantizando la seguridad durante toda la jornada.

El corazón cultural de la conmemoración latió con fuerza en la tarde cultural, donde se presentaron diversas expresiones artísticas de la región.

Vecinos y visitantes pudieron deleitarse con la feria gastronómica y artesanal, que ofreció lo mejor de los sabores y el talento manual de la Costa Arriba de Colón.

El broche de oro lo puso la innovación y el entretenimiento moderno con el show de Car Familia Asicalao, un evento que reunió a entusiastas de los autos modificados, cuyos vehículos iluminaron y dieron un cierre vibrante a la tarde.

Precisamente, en su discurso central, el representante del corregimiento, Rafael Martínez, hizo un llamado a la reflexión y al orgullo de pertenecer a esta tierra.

"Esto es para ustedes. No deja de asombrarme lo rica y diversa que es nuestra historia, tradición y cultura".

"Hoy no solo son 516 años de aniversario de fundación de la ciudad de Nombre de Dios, sino mantener la llama encendida de la lucha por la libertad de los cimarrones en tiempos de esclavitud", expresó Martínez ante los presentes.

La celebración de los 516 años de Nombre de Dios no solo sirvió para conmemorar su legado histórico como puerto colonial, sino para reafirmar la identidad cultural de un pueblo que se niega a olvidar sus raíces afrocoloniales y su espíritu de libertad.