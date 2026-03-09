Molinar asegura que le pidieron aumentar $50 por laptop

Una de las génesis de las críticas hacia el Ministerio de Educación por la copra de las laptops vendría de grupos económicos que estarían presionando a la jefa de esa cartera para aumentar 50 por cada aparato, no obstante, Lucy Molinar señala que no se va a doblar y el "precio es el que es".

"Usted sabe cuál es la rabia, sabe cuál es la pelea que hay debajo? Se lo voy a decir. Lo que pasa es que quieren que yo le ponga $50 más a cada computadora y creen que con presión me van a torcer el brazo", aseveró Molinar en Panamá En Directo.

"No me van a torcer el brazo. El precio es el que es y punto y al que no le gusta que no participe", expresó.

Sin mencionar el nombre de los que, según Molinar quieren inflar el precio, la ministra señaló que se trata de "gente que está acostumbrada a enriquecerse con los proyectos de Meduca, porque Meduca es la fuente de riqueza de muchos grupos económicos en este país".

De esta forma, Molinar sale al paso de las críticas por la compra de equipo tecnológico aduciendo que en algunos países nórdicos cambiaron ese modelo, es decir, dejaron las computadoras y tabletas por la vieja escuela: libros de texto.

"Vistas las experiencias de esos países que dice que vienen de vuelta (a los textos), nosotros aprendimos de ellos para mezclar tecnología con libros y darle a nuestros estudiantes todas las herramientas para que puedan participar del mundo en el que les toca vivir", subrayó.

"Sí, van a llegar las laptops. Sí, por supuesto. No le quepa la menor duda", respondió Molinar al ser cuestionada si la inversión se iba o no hacer.

Además, Molinar precisó que el mundo de la tecnología quiere apoyar a Panamá, pero que los panameños "nos estamos tirando tierra".

Según la ministra, cada semana recibe más apoyo con este proyecto y explicó que "se trata de capacitación docente, de reestructuración curricular. Se trata de actualización de todo lo que hacemos".

"Si no nos apuramos, vamos a condenar a nuestra juventud a quedar fuera de la posibilidad de participar en la construcción de lo que del país que viene, porque de esto, nadie se salva", dijo.

En ese sentido recordó que la "tecnología no llegó para ser opcional, las nuevas formas de convivencia, las nuevas fuentes de negocio, de hacer, de construir una carrera profesional exigen unas herramientas que hoy estamos comenzando a meterlas en el sistema".

Molinar señaló que el tema de las laptops guardar relación con el internet y recordó que "lo que iba a costar 1.563.000.000 de dólares a punta de plantarme y decir: 'no voy a ceder', costó 44 millones. O sea, ¿alguien puede dimensionar lo que esto significa?, cuestionó.

Dijo que cuando ella llegó a Meduca, en esa institución se pagaba por el internet "14 millones de dólares por algo que costaba 700,000 en el mercado".

"Esto no lo digo yo, lo denunció UNICEF en el 2023 Panamá paga el internet más caro del mundo en las escuelas y nadie dijo nada. ¿Era caiga, quien caiga la consigna'?, se volvió a cuestionar.

Además, Molinar también habló de la reforma educativa e insistió que en esta se discute el futuro de los jóvenes en Panamá por lo que no se puede permitir un Calles Arriba y Calle Abajo.

"Eso no puede pasar (condicionar el debate). No por mí, ni por la comisión, por el futuro de este país. O sea, el único lugar donde no puede haber calle arriba y calla abajo es en educación porque nos jugamos el futuro de todos, de los de Calle Arriba, los de Calle Abajo y los de calle el centro".

Añadió que "si alguien quiere jugar a eso, se equivocó, prefiero retirarla. No, va a haber discusión así, no, a ese precio no. Al precio de poner en peligro el futuro de nuestros jóvenes, no puede ser", aseguró.

Al ser consultada sí confía en la Asamblea para que el debate sea de altura, Molinar respondió con un básico: "Tengo que confiar a dónde más vamos. El debate es en la asamblea".

Señaló que ellos, los diputados en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, son libres de hacer. Yo no le puedo decir a ningún diputado lo que puede hacer o con quién se reúne o no", dijo.

Molinar hizo referencia a las reuniones que adelantan en esa comisión donde también se trabaja en una ley de educación.

De acuerdo a Molinar la ley educativa debe ser una ley que establezca conceptualmente lo que queremos hacer con nuestro sistema educativo, "Tiene que ser una ley marco valiente que ponga al estudiante primero que valore al docente", dijo y añadió que no se puede olvidar "que hasta hace poco era más rentable ser obrero de la construcción y la plata cuenta si queremos a los mejores, pero también que ponga orden en la formación en los procesos de formación, selección y sustentación del docente en su puesto", concluyó.