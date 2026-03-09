MiAmbiente reporta tortuga varada en Bahía de Chame y a ocelote atropellado

Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que la Dirección Regional de Panamá Oeste, atendió el varamiento de una tortuga marina en la playa de Punta Chame, mientras que en Gamboa se reportó un ocelote atropellado.

Según MiAmbiente, al llegar "el reptil se encontraba sin vida y en avanzado estado de descomposición, lo que impidió determinar la especie y las posibles causas de su muerte".

Tras la verificación, los guardaparques procedieron a retirar el animal del sitio cumpliendo con las medidas de bioseguridad correspondientes, subrayó MiAmbiente.

Se informó que el cuerpo fue trasladado y sepultado en un área segura, fuera del alcance de los niveles de marea alta, con el fin de evitar riesgos sanitarios y ambientales en la zona.

Además, se reportó que un ocelote que fue encontrado atropellado en Gamboa.

Se trataba de un macho el cual fue "trasladado de urgencia a nuestra Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre; lamentablemente, cuando llegó ya no tenía signos vitales", informó la institución.

"Hacemos un llamado urgente a toda la ciudadanía: respeten los límites de velocidad, especialmente en zonas rurales y áreas cercanas a corredores biológicos. Reducir la velocidad salva vidas silvestres y es una de las formas más efectivas de proteger nuestra biodiversidad", expresó MiAmbiente.

Por su parte, Guardaparques atendieron el reporte ciudadano sobre la presencia de un perezoso de dos dedos en el sector de La Tulihueca, Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.

Detalló la institución que tras la verificación en el sitio, el ejemplar fue rescatado y evaluado, confirmando que se encuentra en buen estado de salud. Posteriormente fue liberado en un área adecuada que garantiza su conservación y desarrollo en su hábitat natural.