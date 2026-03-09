21 toneladas de asfalto caen sobre Obarrio y en Cañazas avanza construcción de un puente

Ministerio de Obras Públicas informó que ejecuta trabajos de mantenimiento vial en el sector de Obarrio, corregimiento de Bella Vista, aplicando en esa zona unas 21 toneladas de asfalto para rehabilitar la capa de rodadura.

De acuerdo al Mop, las labores fueron desarrolladas por cuadrillas de la Dirección Metropolitana de Vialidad (Metrovial), que intervinieron varios puntos de esta zona como parte de las acciones de conservación de la red vial urbana.

Además, durante la jornada se colocaron alrededor de ocho toneladas de asfalto caliente para restaurar tramos deteriorados de la vía, lo que contribuye, según esa institución, a una circulación más segura y fluida para conductores y usuarios del transporte público.

Estas intervenciones fortalecen la movilidad urbana y la seguridad vial en este sector de la ciudad, informó el director del Mop en Panamá Centro, Manuel Tejada.

Según ese ministerio, estos trabajos forman parte de la programación diaria de mantenimiento que desarrolla la institución en el área metropolitana, atendiendo puntos críticos de la red vial para mantener en mejores condiciones calles y avenidas de la capital.

Avanza construcción de puente en Cañazas

Por otra parte, se informó que continúa la construcción del nuevo puente modular sobre el Río Cañazas, ubicado en el corregimiento de Santiago Este, distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

Humberto Della Togna, director regional del Mop, explicó que actualmente se trabaja en la culminación de la construcción de las bases que sostendrán la nueva estructura, las cuales representan aproximadamente el 35 % del total de la obra.

El funcionario indicó que, una vez concluidos estos trabajos, se procederá con la desinstalación del puente Bailey existente, para continuar con el relleno y preparar el terreno para la colocación de la nueva estructura.

Posteriormente se realizará el traslado y montaje del puente modular, proceso que, junto con las labores de desmontaje y relleno, tomará alrededor de un mes y medio, siempre que las condiciones de trabajo y el suministro de materiales se mantengan según lo previsto.

“Estimamos que, incluyendo los accesos, el puente estaría listo entre la primera y segunda semana de mayo. Si logramos avanzar con el material en sitio, el cronograma podría mantenerse dentro de los tres meses establecidos”, señaló Della Togna.

De acuerdo al ministerio, mientras avanzan las obras se han habilitado dos rutas alternas: El Pedernal–La Huaca y Cañazas Abajo–Los Canelos, lo que permite garantizar el tránsito de residentes hacia comunidades como Cañazas Abajo, La Huaca, El Pedernal, Caracucha y el Instituto Nacional de Agricultura (INA).