Gobierno busca solución inmediata a la falta de agua potable en ciertos sectores del país

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, convocó una reunión urgente para armar una estrategia que permita resolver de inmediato los problemas de suministro de agua potable que afecta a varias comunidades del país.

En el encuentro, que se realizó en la sede del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), participaron el secretario de Metas, José Ramón Icaza, el director encargado del Idaan, Luis Santanach, junto a miembros de la junta directiva de la institución, y Antonio Tercero, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

Durante la reunión, Santanach presentó un pantallazo de la situación actual del agua, especialmente en las provincias de Herrera y Los Santos, donde el suministro ha generado preocupación en varias comunidades, además de otros puntos del territorio nacional que también enfrentan dificultades.

Como parte de la estrategia, se instruyó al Idaan a presentar este jueves 12 de marzo un informe detallado ante el Ministerio de la Presidencia. En ese documento deberán explicar el estado real de la institución y cuáles son las zonas del país que requieren atención más urgente para mejorar el abastecimiento.

Orillac dejó claro que el tema viene directamente desde el despacho presidencial. Según explicó, el mandatario José Raúl Mulino pidió acelerar acciones para enfrentar el problema del agua en el país.

“El tema del agua es de suma importancia para el presidente José Raúl Mulino, y esta reunión responde a su instrucción de buscar soluciones al problema del agua a nivel nacional”, expresó el ministro.

Al final del encuentro, el Gobierno reiteró que respaldará al Idaan en las medidas que se adopten, con el objetivo de garantizar un suministro constante de agua potable para las comunidades que hoy siguen enfrentando fallas en el servicio.