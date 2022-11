Liz Baila, entre adeptos y detractores tras su bautizo

La exbailarina Liz Baila ha dado de qué hablar en los últimos días tras informar sobre su bautizo en un video publicado en su Instagram.

La exbailarina se unió a grupo de las famosas que decidieron bautizarse en su fe cristiana.

La famosa dio a conocer que tomó la decisión para darle muerte a “todo lo malo”, y es que como siempre ha dicho, mantenía una vida llena de excesos y pecado.

"Hoy he decidido bautizarme entrar en aguas para darle muerte a todo lo malo que hice, a la vida que estaba llevando...", escribió junto al video.

"Gracias a la misericordia de Dios me di cuenta que el final al que me estaba dirigiendo era un final de muerte, quiero pedir públicamente perdón a todos mis seguidores: a ti que me has seguido por años, si te impulse o motive para hacer algún pecado te pido perdón y te motivo a que si estás viviendo una vida como yo la estaba viviendo, como que si no hubiese un después de esta vida te digo que si la hay y por esto murió un hombre Justo, un hombre bueno que fue el hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo...", añadió.

También escribió: "El es el camino, la verdad y la vida y para llegar a Dios solo será a través de creer y confesar que El es tu único salvador y Señor".

"No hay mejor vida que la que vivas en Él, te aseguro no te arrepentirás si le entregas verdaderamente tu vida", culminó el mensaje.

Los comentarios no se han hecho esperar. Por este acto, Liz Baila ha estado entre adeptos y detractares.

VEA TAMBIÉN: Labios, la zona olvida en la rutina facial

Algunos la critican porque consideran que este acto solo ha sido para "taquillar": "Y el kilometraje, ¿quién lo quita?"; y "Taquilla".

Sin embargo, la mayoría de los mensajes es para felicitarla por esta decisión.

"Que bella así te conocí cuando apenas era una niña, Dios te bendiga"; "Dios es maravilloso y su misericordia nunca se acaba! Felicidades por esta decisión! Por más y más de su presencia!"; y "Eres muy amada por el Señor y seras de gran bendición para muchos", fueron algunos de los comentarios positivos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!