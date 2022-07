Liz Baila es criticada por opinar sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio

Liz Baila ganó reconocimiento público por su faceta como bailarina, cantante y modelo, en esta última siempre daba de qué hablar por sus sensuales fotografías y el contenido que realizaba para la plataforma OnlyFans.

Versión impresa

A finales de abril, Liz Baila hizo un cambio en su vida y dejó atrás esas facetas, se cansó de las fiestas sinfín y los amigos falsos, pues sintió que era momento de sentar cabeza.

Desde entonces asumió el control de su vida y se comprometió. “Me había apartado de Dios: de todo lo que me enseñaron en mi casa, en la iglesia un día, lo guardé, lo dejé agarrando telarañas, pero es momento de sacarlo”, comentó Baila cuando anunció su cambio.

Con frecuencia “la hija de Dios” difunde la palabra en su cuenta de Instagram y reflexiona sobre algunos versículos bíblicos, recientemente trajo a colación el tema de las relaciones sexuales antes del matrimonio, fornicación.

Baila explicó la definición de este término y que dicen los textos sagrados respecto a este polémico tema. “Sabemos que hay muchos versículos en la Biblia, donde habla que los fornicadores no entraran al reino de los cielos”, inicia diciendo.

De acuerdo a Liz Baila, hizo este video porque le llamó mucha la atención el versículo 1 de Corintios 6:18: “Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo".

Desde el punto de vista fisiológico, Liz Baila justifica porque razón la palabra de Dios no se contradice y tiene toda la razón.

“Lastimosamente cuando estás teniendo relaciones sexuales deliberadamente con una persona con la cual no has creado ningún vínculo, no estás bajo la bendición del matrimonio, sencillamente estás siendo fuente de estrés o posiblemente te están usando para satisfacción personal y ya”, argumenta Baila, añadiendo, que, lo más recomendable es crear una relación fuerte y sólida.

VEA TAMBIÉN: Jennifer Garner envió regalos de boda a Jennifer López y Ben Affleck

A raíz de este videoclip Liz Baila ha sido tildada de “hipócrita” y de querer ser más “cristiana que Dios”, pues algunos consideran que está bien que desee cambiar y buscar a Dios, pero no ven con buenos ojos que le diga a la gente qué hacer y qué no.

“Deja el show hermana”, “De que todo el mundo tiene derecho a cambiar eso es cierto, pero después se la pasan criticando a todo el mundo por algo que antes hacían”, “Ella puede buscar a Dios internamente y no estar ahora diciéndole a la gente qué hacer o qué no, que cuando vendía su poco de fotos encuera nadie le decía nada. Que le baje dos” y “Ahora es pastora si va a cambiar que cambie para ella no para estar en las redes haciendo show de santa”, son algunas de las críticas.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!