Liz Baila no alimentará la polémica de Calle 7

La polémica por las audiciones del programa Calle 7 continúa, el número de detractores ha aumentado significativamente, pero también hay quienes han salido en defensa del reality de competencias, especialmente, aquellos que en algún momento fueron competidores.

El avispero lo alborotó Doralis Mela, entonces salieron algunas personas a contar su experiencia con el proceso de reclutamiento, sin embargo, hay personalidades del patio que también tienen algo que decir, aunque prefieren guardar silencio.

Liz Baila, excreadora de contenido para OnlyFans, está entre aquellos que han tenido el privilegio de ser invitados por el programa para que participen en las audiciones.

“La gente quiere que yo prenda este rancho, pero yo no lo voy a prender, no, no, no”, dijo Liz Baila cuando le pidieron hablar sobre su participación en el casting.

Aprendió que cuando una puerta no se abre es porque Dios sabe que algo no le conviene.

“(…) Yo después vi como muchas personas salieron de ese programa, operándose, con dolores, con terapias porque le quedaron las articulaciones dañadas… yo entendí que no me convenía”, explicó.

Asimismo, reveló que ponen a los participantes a hacer pruebas como si fueran atletas de alto rendimiento y a largo plazo representan consecuencias dolorosas.

La producción del programa de Corporación Medcom no se ha pronunciado respecto a esta polémica, en la cual se hace énfasis en que se convoca a audiciones, no obstante, ya tienen seleccionados a los participantes.

¿Favoritismo? La molestia radica en que muchos van ilusionados y con el deseo de participar, y al final siempre quedan los mismos competidores de siempre.

¿Qué opinas de esta polémica?