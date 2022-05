Liza Hernández genera un debate en redes sociales tras contar que ya no es amiga de Yoani Ben

La amistad entre Liza Hernández y la excompetidora de Calle 7, Yoani Ben ya no existe.

Al parecer eso ya murió, tal como lo aseguró "La Doradita", en Instagram.

Panamá entero fue testigo de la gran amistad que hubo entre ambas.

Cuando Yoani Ben estaba embarazada, "La Doradita" fue quien la apoyó en todo momento y hasta recibió en el quirófano a Maya, su exahijada.

Además, muchos recordarán el episodio de Yoani en Tu Mañana junto a Liza, donde se reveló por la madre de Yoani que el padre de Maya era Polo Polo.

Liza Hernández respondió unas preguntas en Instagram que dejaron a muchos sorprendios, pues dejó claro que ya no tiene una amistad con Ben, y que tampoco es madrina de Maya, y por sus palabras, parece que eso no terminó bien.

"Lastimosamente no seré la madrina de Maya", respondió Liza Hernández a un seguidor que le preguntó que cuándo bautizan a Maya, la hija de Yoani con Polo Polo.

Cuando le cuestionaron ¿Yoani y tú ya no son amigas?, aseguró: "Nop. Pero gracias a Dios tengo buenos amigos, maravillosos, los que no sirven, no hacen falta".

A ambas siempre se les veía juntas hasta en las rumbas. Incluso en muchas ocasiones se conoció que "La Pantera" vivió un tiempo con Hernández.

De hecho, hace unos pocos meses se habían ido de vacaciones a Paris, tiempo que quedó en el recuerdo de todo Panamá.

